CDC Ninh Thuận bị điều tra vụ mua kit xét nghiệm của Việt Á

Ngày 19/6, Công an Ninh Thuận cho biết đang phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công An điều tra việc ký kết mua sinh phẩm, kit xét nghiệm trong phòng chống COVID-19 giữa Bệnh viện Đa khoa và CDC tỉnh Ninh Thuận với Công ty Việt Á. Tuy nhiên, vụ việc đang trong giai đoạn điều tra nên phía Công an tỉnh Ninh Thuận chưa thể cung cấp thông tin.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận mua sắm kit test, sinh phẩm xét nghiệm với Công ty Việt Á.

Theo kết luận, CDC và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận đã mua và mượn sinh phẩm xét nghiệm của Công ty Việt Á với tổng số tiền 74,6 tỷ đồng.

Hai đơn vị này đã thanh toán 14,6 tỷ đồng cho Công ty Việt Á và số còn lại đang nợ. Trong đó, CDC Ninh Thuận mua và thanh toán cho Công ty Việt Á số tiền 13,6 tỷ đồng, mượn nợ chưa thanh toán trên 56 tỷ đồng. Bệnh viện Đa khoa tỉnh thanh toán cho doanh nghiệp trên 938 triệu đồng, nợ lại 3,6 tỷ đồng.

UBND tỉnh Ninh Thuận đã yêu cầu chờ kết quả xử lý của cấp có thẩm quyền đối với khoản mượn nợ vật tư, sinh phẩm trị giá 59,8 tỷ đồng của Công ty Việt Á.