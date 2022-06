Ông Chu Ngọc Anh sai phạm thế nào vụ Việt Á đến mức bị khởi tố, bắt giam?

Tối 7/6, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Chu Ngọc Anh - nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định tại Khoản 3, Điều 219, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 Ông Chu Ngọc Anh - nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ có hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong việc giao, quản lý, sử dụng Đề tài khoa học và công nghệ cấp Quốc gia nghiên cứu, chế tạo Kit xét nghiệm Covid-19, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước, đã phạm vào tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Khoản 3, Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Ông Chu Ngọc Anh bị khởi tố liên quan vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á và các đơn vị, địa phương. Chiều ngày 7/6, tại kỳ họp bất thường của Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội, 100% đại biểu có mặt đã thống nhất bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Chu Ngọc Anh. Đại biểu HĐND thành phố cũng biểu quyết bãi nhiệm đại biểu HĐND Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Chu Ngọc Anh do vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn của đại biểu HĐND. Trước đó, chiều 6/6, Ban Chấp hành Trung ương quyết định kỷ luật ông Chu Ngọc Anh bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng tại kỳ họp do Bộ Chính trị triệu tập. Bộ Chính trị kết luận, ông Chu Ngọc Anh đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định trách nhiệm nêu gương. Những sai phạm của ông này gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách Nhà nước, làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19; gây bức xúc trong xã hội; ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng. Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ trong giai đoạn ông Chu Ngọc Anh làm bộ trưởng, đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, khiến một số lãnh đạo bộ và đơn vị vi phạm quy định trong phê duyệt, giao tổ chức thực hiện, ký hợp đồng, đánh giá, nghiệm thu, chuyển giao, quản lý, kiểm tra, giám sát, thanh quyết toán kinh phí thực hiện Đề tài khoa học nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 của Học viện Quân y… Ông Chu Ngọc Anh sinh năm 1965, quê ở huyện Ba Vì, Hà Nội, là Ủy viên Trung ương 3 khóa (dự khuyết khóa XI và chính thức khóa XII, XIII). Từ một nghiên cứu sinh, giảng viên tại Viện Vật lý kỹ thuật, Đại học Bách khoa Hà Nội, ông Chu Ngọc Anh trở thành Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ vào năm 2010. Đến đầu năm 2011, ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Từ đầu năm 2013 đến tháng 9/2015, ông giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, sau đó được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ. Tháng 9/2020, Bộ Chính trị điều động ông Chu Ngọc Anh làm Phó bí thư Thành ủy Hà Nội, sau đó ông được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố. >>> Mời độc giả xem thêm video 5 năm qua, hơn 2.500 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng. Nguồn: VTV24

Tối 7/6, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Chu Ngọc Anh - nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định tại Khoản 3, Điều 219, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 Ông Chu Ngọc Anh - nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ có hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong việc giao, quản lý, sử dụng Đề tài khoa học và công nghệ cấp Quốc gia nghiên cứu, chế tạo Kit xét nghiệm Covid-19, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước, đã phạm vào tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Khoản 3, Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Ông Chu Ngọc Anh bị khởi tố liên quan vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á và các đơn vị, địa phương. Chiều ngày 7/6, tại kỳ họp bất thường của Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội, 100% đại biểu có mặt đã thống nhất bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Chu Ngọc Anh. Đại biểu HĐND thành phố cũng biểu quyết bãi nhiệm đại biểu HĐND Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Chu Ngọc Anh do vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn của đại biểu HĐND. Trước đó, chiều 6/6, Ban Chấp hành Trung ương quyết định kỷ luật ông Chu Ngọc Anh bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng tại kỳ họp do Bộ Chính trị triệu tập. Bộ Chính trị kết luận, ông Chu Ngọc Anh đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định trách nhiệm nêu gương. Những sai phạm của ông này gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách Nhà nước, làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19; gây bức xúc trong xã hội; ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng. Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ trong giai đoạn ông Chu Ngọc Anh làm bộ trưởng, đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, khiến một số lãnh đạo bộ và đơn vị vi phạm quy định trong phê duyệt, giao tổ chức thực hiện, ký hợp đồng, đánh giá, nghiệm thu, chuyển giao, quản lý, kiểm tra, giám sát, thanh quyết toán kinh phí thực hiện Đề tài khoa học nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 của Học viện Quân y… Ông Chu Ngọc Anh sinh năm 1965, quê ở huyện Ba Vì, Hà Nội, là Ủy viên Trung ương 3 khóa (dự khuyết khóa XI và chính thức khóa XII, XIII). Từ một nghiên cứu sinh, giảng viên tại Viện Vật lý kỹ thuật, Đại học Bách khoa Hà Nội, ông Chu Ngọc Anh trở thành Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ vào năm 2010. Đến đầu năm 2011, ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Từ đầu năm 2013 đến tháng 9/2015, ông giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, sau đó được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ. Tháng 9/2020, Bộ Chính trị điều động ông Chu Ngọc Anh làm Phó bí thư Thành ủy Hà Nội, sau đó ông được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố. >>> Mời độc giả xem thêm video 5 năm qua, hơn 2.500 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng. Nguồn: VTV24