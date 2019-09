Cảnh sát xuyên đêm khám xét trụ sở Công ty Alibaba của Nguyễn Thái Luyện

(Kiến Thức) - Hơn 1h ngày 19/9, công an vẫn phong toả khám xét trụ sở của Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba ở quận Thủ Đức, TP HCM.

Gần 1h30 ngày 19/9, hàng trăm chiến sĩ thuộc các đơn vị lực lượng của Bộ Công an, Công an TPHCM vẫn phong toả xung quanh trụ sở của Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba tại địa chỉ số 120 - 122 đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TPHCM để thực hiện việc khám xét.

Công an xuyên đêm khám xét trụ sở Công ty Alibaba.

Bên ngoài vẫn còn nhiều người dân (thậm chí là khách hàng, nhân viên của công ty này) đứng túc trực theo dõng. Còn bên trong trụ sở, các đơn vị lực lượng vẫn tiến hành khám xét kĩ càng.

Công an thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu...

Trong quá trình khám xét, công an thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu… Sau khi được đóng thùng, các giấy tờ này được lực lượng công an đưa ra xe và chở về trụ sở.

Hầu hết các nhân viên đều có biểu hiện lo lắng sau khi bị "nhốt" gần nửa ngày bên trong trụ sở công ty này.

Chừng 1 giờ sau, nhóm khoảng 20 nhân viên công ty Alibaba từ bên trong được lực lượng cho ra bên ngoài. Hầu hết các nhân viên đều có biểu hiện lo lắng sau khi bị "nhốt" gần nửa ngày bên trong trụ sở công ty này.

Trước đó, khoảng 14h ngày 18/9, hàng trăm trinh sát của các đơn vị Bộ Công an phối hợp cùng Công an TPHCM đã phong toả khám xét trụ sở công ty Alibaba.

Đồng thời, công an cũng tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, là Chủ tịch Công ty địa ốc Alibaba) và Nguyễn Thái Lĩnh (SN 1989, Tổng giám đốc Công ty Alibaba, cùng ngụ tỉnh Gia Lai, trú quận Thủ Đức) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Luyện cùng Lĩnh (em trai Luyện).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, 2 anh em Luyện, Lĩnh và đồng bọn đã thành lập công ty cổ phần địa ốc Alibaba và các công ty thành viên, tự vẽ các dự án không có thật tại một số tỉnh phía Nam chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án…nhưng đã huy động tiền của hàng nghìn khách hàng để chiếm đoạt.

Công an đang tập trung lực lượng làm rõ hành vi của 2 bị can mở rộng điều tra các đối tượng liên quan và thu hồi tài sản về cho người dân.

Công an đề nghị người dân là khách hàng ký hợp đồng mua nền đất, các bị hại bị Công ty Alibaba thu tiền, chiếm đoạt tài sản liên hệ Công an TPHCM (địa chỉ số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TPHCM ) và Công an 24 quận, huyện để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.

Liên quan vụ việc, chiều cùng ngày, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng tiến hành khám xét hàng loạt văn phòng thuộc Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba ở nhiều tỉnh thành như : Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận…