Cảnh sát tiết lộ vụ phá đường dây hơn 1 tấn ma túy

đường dây ma túy xuyên quốc gia. Đây là vụ triết phá vụ án ma túy "khủng" thu hơn 1,1 tấn ma túy của lực lượng công an. Từ vụ vi phạm giao thông của 2 chiếc xe tải trên địa lộ Võ Văn Kiệt, lực lượng công an đã triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia cực khủng. Ngày 20/4, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM đang phối hợp Bộ Công an, công an nhiều tỉnh thành tiếp tục mở rộng điều traxuyên quốc gia. Đây là vụ triết phá vụ án ma túy "khủng" thu hơn 1,1 tấn ma túycủa lực lượng công an.

7 chỗ ngồi biển số 51A-432.83 do Yeh Ching Wei (33 tuổi, quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc) điều khiển chở Chiang Wei Chih (31 tuổi, quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc) đứng “chỉ đạo”. Số tang vật ma túy cơ quan chức năng thu giữ.

Đây là đường dây ma túy xuyên quốc gia cực lớn vừa bị công an triệt phá. Trước đó, giữa trưa ngày 12/4, tổ CSGT Công an quận 5 (TP HCM) phát hiện 2 chiếc xe tải mang biển số 51C-570.67 và 1 xe tải biển số 60C-462.24 đậu đỗ sai quy định (2 xe tải đấu đuôi vào nhau để sang hàng hóa) tại giao lộ Mẫn Đạt - Võ Văn Kiệt, quận 5. Cạnh đó là ôtô

Phát hiện công an, chiếc ôtô và xe tải biển số 60 bỏ chạy về hướng hầm Thủ Thiêm, quận 2. Tổ công tác kiểm tra, lập biên bản vi phạm đối với xe tải biển số 51C-570.67; đồng thời phối hợp truy đuổi đến gần khu vực hầm Thủ Thiêm, chặn và yêu cầu hai chiếc xe còn lại về trụ sở Đội cảnh sát giao thông Công an quận 5 để làm việc.

Qua kiểm tra sơ bộ phát hiện trên xe tải biển số 60C có nhiều thùng giấy bên trong có loa di động màu đen hiệu Temeisheng và nặng bất thường, do Chiang Wei Chih và Yeh Ching Wei là chủ cùng áp tải không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp nên tạm giữ.

Tiếp tục kiểm tra 2 phương tiện còn lại,

Đến 7h ngày 13/4/2019, cơ quan chức năng phát hiện trong xe có 60 thùng cactông chứa loa kéo tay màu đen hiệu Temeisheng, trong đó một loa giấu bên trong 10 gói nilông màu xanh dạng túi trà có chữ Guanyinwang; 59 loa còn lại mỗi loa có 10 gói nilông màu vàng dạng túi trà có in chữ Daguanyin.

Tổng cộng công an thu giữ 590 túi trà có in chữ Daguanyin và 10 túi trà in chữ Guanyinwang, tất cả đều chứa tinh thể là ma túy ở thể rắn, tổng khối lượng là 606,02kg loại methamphetamine.

Trước chứng cứ bị phát hiện, công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Chiang Wei Chih và Yeh Ching Wei.

Tại CQĐT, Chiang Wei Chih khai nhận từ năm 2018 đã 3 lần nhập cảnh từ Đài Loan vào Việt Nam qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất. Chiều 10/4, Chih cùng Yeh Ching Wei (lần đầu nhập cảnh Việt Nam) theo chỉ đạo của một người quốc tịch Trung Quốc vận chuyển một chuyến xe tải chở hàng mỹ nghệ, điện tử.

Sau đó, cả 2 đến thuê khách sạn Liberty ở Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và thuê 1 xe ôtô 7 chỗ tự lái. Đến 9h ngày 12/4, Wei lái xe chở Chih đến nhận và yêu cầu lái xe tải biển số 60C-462.24 chở Chih về TP HCM, còn Wei thì lái xe hơi đi sau.

Khi đến khách sạn Kelly, Chih liên lạc với 2 người đàn ông nước ngoài (không rõ lai lịch), rồi yêu cầu lái xe tải chở Chih đi theo xe tải kia, còn Wei lái xe con đi theo sau. Xe đi đến khu vực Võ Văn Kiệt - Huỳnh Mẫn Đạt (quận 5) để nhận hàng hóa từ xe tải biển số 51C-570.67 chở hàng đi thẳng về nhà của lái xe 60C-4624, chờ khi nào Chih điện thoại thì chở đi tiếp.

Nguồn gốc lô hàng lậu (trên xe tải 51C-570.67) do công ty vận chuyển Ngọc Vân tiếp nhận từ Thái Lan với yêu cầu chuyển phát 60 thùng hàng đến khách sạn Kelly để giao cho khách và 5 thùng hàng đi đến Trường Sa (quận 3) để giao cho Bùi Nguyễn Huy Vũ (38 tuổi, thường trú tại số 36/29 Cù Lao, phường 2, quận Phú Nhuận, TP.HCM).

>>> Xem thêm video: Cảnh sát nổ súng đại liên bắt trùm ma túy Nguồn VTC

Công an TP HCM đã bắt quả tang Vũ nhận vận chuyển 49,32kg ma túy tổng hợp giấu trong 5 thùng loa và tàng trữ 2,94kg ma túy tổng hợp cùng 998,69 gram ketamine tại nhà theo chỉ đạo của một đối tượng cư trú tại Lào. Ngoài ra, Vũ còn tàng trữ một khẩu súng ổ xoay và 4 viên đạn.

Do chủ hàng ở Thái Lan yêu cầu tẩu tán số thùng loa tương tự tồn trong kho của công ty vận chuyển Ngọc Vân, ngày 13/4, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM tiến hành khám xét khẩn cấp thu giữ 38 loa thùng, bên trong mỗi loa giấu 10 gói nilông màu xanh dạng túi trà có in chữ Guanyinwang chứa tinh thể là ma túy ở thể rắn, có tổng khối lượng là 451,98kg loại methamphetamine.

Tổng cộng, Công an TP HCM đã thu giữ trong lô hàng 103 loa nhập lậu này và truy thu được 1.110,26kg methamphetamine và 998,69 gram ketamine để tiêu thụ nội địa (qua đối tượng Vũ) và tái xuất, bắt và khởi tố 2 công dân Đài Loan và Bùi Nguyễn Huy Vũ.

Cơ quan công an TP.HCM đang tiếp tục phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, công an tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An làm rõ mối liên quan giữa các lô hàng ma túy (cùng nguồn và thủ đoạn cất giấu) mới phát hiện và thu giữ sau đó tại Nghệ An, vai trò của một số đối tượng quốc tịch và cư trú tại Thái Lan, Lào, Malaysia và nơi sẽ nhận ma túy tái xuất.