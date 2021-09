Cảnh sát chống ma túy lại mua bán ma túy: Kịch khung... răn đe!

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa khởi tố, tạm giam Nguyễn Hải Long (SN 1988, ở số 318 Hai Bà Trưng, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng) - nguyên cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy mua bán ma túy (thuộc Công an quận Lê Chân).



Nguyễn Hải Long bị bắt giữ do có hành vi chuyển tiền cho Hoàng Xuân Vũ để mua ma túy. Vũ và Lê Danh Hoàng đã bị Công an quận Hồng Bàng kiểm tra bắt giữ vào rạng sáng ngày 1/9 về về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Cảnh sát thu giữ từ Vũ 198,36 gam MDMA, thu giữ từ Hoàng, 3,06 gam là loại Ketamine, 12,45 gam là loại MDMA và 0,23 gam Ketamine gói trong tờ tiền 5000 đồng.

Tang vật vụ án.

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, đây là vụ án phạm tội quả tang, cơ quan chức năng đã phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng và thu được vật chứng của vụ án, kết quả giám định là chất ma túy. Bởi vậy, việc khởi tố, điều tra một số đối tượng về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy là có cơ sở.

Luật sư Cường cho rằng, điều đáng buồn, trong vụ án này có một cảnh sát điều tra về ma túy lại bị bắt giữ trong cùng vụ án này với lý do là người cung cấp tiền cho các đối tượng thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

“Đây là vấn đề quan trọng trong vụ án này, cơ quan điều tra sẽ làm rõ mối quan hệ giữa các bị can trong vụ án này như thế nào, việc mua bán trái phép chất ma túy này được thực hiện do ai là chủ mưu, Việc thỏa thuận ăn chia lợi nhuận được tính toán thế nào, có liên quan đến hoạt động nghiệp vụ của bị can Long hay không (?!). Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ các bị can trong vụ án này có nghiện ma túy hay không, nguyên nhân động cơ nào dẫn đến vụ việc mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy này để giải quyết vụ án một cách triệt để, công bằng, đúng pháp luật” - luật sư Cường nêu ý kiến.

Theo quy định tại khoản 3, Điều 251 Bộ luật hình sự năm 2015, hành vi mua bán “Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 100 gam đến dưới 300 gam;” các đối tượng này sẽ phải đối mặt với khung hình phạt là phạt tù từ 15 năm đến 20 năm. Đây là mức hình phạt rất nghiêm khắc đối với tội phạm về mua bán trái phép chất ma tuý.

Theo luật sư Cường, cơ quan điều tra sẽ làm rõ vai trò của các bị can trong vụ án để xác định đối tượng nào là chủ mưu, đối tượng nào là thực hành tích cực, đối tượng nào là vai trò giúp sức, xúi giục làm căn cứ để Toà án xác định tội danh cũng như quyết định mức hình phạt.

Với đối tượng chủ mưu, cầm đầu, thực hành tích cực, sẽ phải chịu mức án nghiêm khắc. Còn với đối tượng có vai trò giúp sức, thứ yếu, sẽ phải chịu mức hình phạt thấp hơn khi tòa án xem xét quyết định mức hình phạt.

“Trong áp dụng hình phạt tòa án cũng sẽ áp dụng nguyên tắc cá biệt hóa vai trò đồng phạm, trên cơ sở tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội và các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật. Với đối tượng có hành vi mua, bán trái phép chất ma túy, sẽ bị xử lý theo điều 251 về tội mua bán trái phép chất ma túy. Đối với đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy sẽ bị xử lý về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý theo Điều 249 BLHS với mức hình phạt ít nghiêm khắc hơn”- luật sư Cường cho biết.

Vụ việc trên là bài học cảnh tỉnh đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ công tác trong lực lượng Công an nhân dân. Đồng thời cũng là lời cảnh báo đối với các loại tội phạm hoạt động về ma túy khi lực lượng Công an kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với tinh thần quyết liệt, không để sót lọt tội phạm, không có vùng cấm, ngay cả cán bộ trong nội bộ phạm tội cũng kiên quyết xử lý nghiêm minh.

