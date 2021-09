Bắt 1 cán bộ công an Hải Phòng vì mua bán ma túy

Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố, tạm giam Nguyễn Hải Long nguyên cán bộ Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Lê Chân để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trưa 9/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa khởi tố, tạm giam Nguyễn Hải Long (SN 1988, ở số 318 Hai Bà Trưng, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng) - nguyên cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Lê Chân để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.



Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam đối với Hoàng Xuân Vũ (SN1991, nơi cư trú: số 105 Hai Bà Trưng, An Biên, Lê Chân, Hải Phòng) và Lê Danh Hoàng (SN 1997, nơi cư trú: số 116 Lương Khánh Thiện, Cầu Đất, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật vụ án.

Thông tin ban đầu vụ án, vào 00h30 ngày 1/9, Công an quận Hồng Bàng tổ chức kiểm tra bắt giữ Hoàng Xuân Vũ và Lê Danh Hoàng về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Cảnh sát thu giữ của Hoàng Xuân Vũ 1 hộp giấy, kích thước 4x5x9 cm, bên trong có 4 túi ni-lon kích thước 10x6 cm, mỗi túi chứa 100 viên nén màu xanh, tổng cộng là 400 viên nén, qua giám định là ma túy, có khối lượng 198,36 gam là loại MDMA.

Thu của Lê Danh Hoàng 1 túi xách bên trong có 1 túi ni lon kích thước 6x5 cm có chứa tinh thể màu trắng, qua giám định là ma túy, có khối lượng 3,06 gam là loại Ketamine; 1 túi nilon kích thước 7x4cm bên trong có chứa 25 viên nén màu xanh hình ngũ giác, qua giám định là ma túy có khối lượng 12,45 gam là loại MDMA; 1 tờ tiền có mệnh giá 5.000 đồng gói bên trong là chất tinh thể màu trắng, qua giám định là ma túy có khối lượng 0,23 gam là loại Ketamine.

Ngoài ra, đồ vật tài sản tạm giữ 1 xe ô tô Honda City BKS 15A-530.60, 1 tờ tiền mệnh giá 10.000 đồng và một số đồ vật tài sản khác của Hoàng Xuân Vũ, Lê Danh Hoàng.

Ngày 6/9/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hồng Bàng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về Tội mua bán trái phép chất ma túy và chuyển vụ án đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng để điều tra theo thẩm quyền.

Ngày 7/9/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam đối với Hoàng Xuân Vũ và Lê Danh Hoàng.

Căn cứ tài liệu điều tra xác định, Nguyễn Hải Long là cán bộ Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Lê Chân, Hải Phòng đã chuyển tiền cho Hoàng Xuân Vũ để mua số ma túy trên. Cùng ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hải Long để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 7/9/2021, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Nguyễn Hải Long cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Lê Chân. Ngày 8/9/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Hải Long để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đang tập trung điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định.

