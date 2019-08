Cảnh giác với mánh lừa bán vé máy bay giá rẻ

Cái bẫy giá rẻ

Đầu tháng 6-2019, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hà Nội nhận được thông tin từ Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) về một đường dây chuyên lừa bán vé máy bay cho người lao động Việt Nam ở nước ngoài. Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP, Phòng CSHS đã tổ chức lực lượng khẩn trương điều tra, làm rõ.

Tiếp xúc với các bị hại, cơ quan Công an nhận được một số thông tin khá ít ỏi. Tuy nhiên, có thể thấy hành vi của các đối tượng đã gây ra tình trạng khốn khổ cho nhiều bị hại. Chị Phạm Thị H. (SN 1984, trú tại Lập Thạch, Vĩnh Phúc) cho biết, chị đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan từ năm 2016, đến tháng 3-2019 thì hết hạn.

Người dân, người lao động Việt Nam tại nước ngoài cần cảnh giác khi mua vé máy bay giá rẻ. Tháng 2-2019, chị lên mạng Internet để tìm hiểu việc mua vé máy bay để về nước. Chị đã liên hệ với một tài khoản facebook mang tên “Minh Phuong” tự giới thiệu có bán vé máy bay giá rẻ từ các hãng hàng không của Việt Nam. Giá của Minh Phương đưa ra rẻ hơn từ 30-50% so với các đại lý khác. Chị H. đã đặt mua vé của tài khoản facebook Minh Phương, đồng thời gom tiền của 16 đồng nghiệp cùng công ty có nhu cầu mua vé máy bay từ Đài Loan về Việt Nam để gửi cho đối tượng. Tổng số tiền là hơn 40 triệu đồng. Gần đến ngày bay, chị H. lên mạng kiểm tra lại thì phát hiện mình và rất nhiều đồng nghiệp chưa hề được đặt vé. Chị đã nhắn cho chủ tài khoản Minh Phương để đòi lại tiền, song không được. Anh Phùng Văn Đ. (SN 1978 trú tại Tứ Kỳ, Hải Dương) cho biết, ngày 25-2-2019, anh được em gái ở Đài Loan nhờ chuyển tiền để mua vé máy bay về nước. Anh Đ. đã ra bưu điện gửi gần 10 triệu đồng vào tài khoản của một đối tượng có tên Minh Phuong, mở tại ngân hàng Techcombank. Tuy nhiên, sau đó em gái của anh Đ. cho biết không nhận được vé máy bay. Đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên. Với thủ đoạn “chui” vào các hội nhóm của người lao động Việt Nam ở ngoài nước, rao bán vé máy bay giá rẻ, nhóm đối tượng đã lừa đảo được nhiều vụ, tổng số tiền chiếm đoạt lên tới hàng trăm triệu đồng. Oái oăm hơn, một số lao động Việt Nam do tin tưởng các đối tượng nên không kiểm tra lại thông tin. Cho đến ngày giờ lên máy bay mới phát hiện ra chưa hề đặt được vé, và phải sống vất vưởng nhiều ngày nơi đất khách quê người để chờ mua vé lại. Thủ đoạn tinh vi Qua đánh giá tài liệu chứng cứ, cơ quan công an nhận thấy hành vi của nhóm đối tượng là đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến nhiều người lao động Việt Nam ở nước ngoài nên đã lập Chuyên án để điều tra. Đội Hướng dẫn và Điều tra tội phạm có yếu tố nước ngoài (Phòng CSHS) được giao làm chủ công. Theo những thông tin ban đầu, nhóm đối tượng chủ yếu giao dịch online qua mạng xã hội facebook. Lần theo dấu vết từ user facebook, cơ quan công an chỉ thu được những thông tin khá ít ỏi. Một loạt các biện pháp trinh sát được thực hiện, nhằm thu thập các thông tin cũng như hành tung của nhóm đối tượng này. Cho đến khoảng đầu tháng 7-2019, các thông tin về nhóm đối tượng ngày càng rõ ràng. Các tổ công tác đã nhanh chóng có mặt tại những địa điểm tình nghi bọn chúng đang trốn chạy, chủ động truy bắt. Ngày 3 và 4-7-2019 hai nghi can Ngô Thị Hoàng Điệp (SN 1983, trú tại An Lão, Bình Lục, Hà Nam) và Phạm Văn Hòa (SN 1996 trú tại Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định) lần lượt bị bắt tại Thanh Hóa. Thủ đoạn của các đối tượng đã được làm rõ. Từ khoảng năm 2017, Phạm Văn Hòa (khi đó đang là cộng tác viên bán vé máy bay cho một số công ty) quen với Ngô Thị Hoàng Điệp (còn có tên khác là Phương Linh). Tháng 2-2019, Hòa lâm vào cảnh nợ nần nên đã bàn với Linh lập một tài khoản facebook mang tên “Minh Phuong” để thực hiện hành vi lừa đảo. Trước đó, Hòa đã mua được một tài khoản ngân hàng mang tên “Tran Thi Minh Phuong” của ngân hàng Techcombank để các con mồi chuyển tiền vào. Đối tượng Linh và Hòa tại cơ quan Công an. Các đối tượng đã vào các group của người Việt Nam đang lao động ở nước ngoài, đăng bán vé máy bay giá rẻ. Khi có người liên hệ, đối tượng Linh sẽ trao đổi thống nhất giá cả và phương thức thanh toán. Hai đối tượng luôn khoe khoang rằng có nhiều năm làm trong ngành hàng không, quen biết nhiều nên có thể “săn” được vé giá “siêu rẻ”.



Cũng rất tinh vi, các đối tượng nhấn mạnh rằng, chỉ nhận tiền sau khi đã đặt vé thành công. Ngoài ra, Hòa còn liên hệ với đối tượng đã bán tài khoản ngân hàng cho mình, để yêu cầu cung cấp hình ảnh CMND. Nếu các con mồi hỏi giấy CMND thì Hòa sẽ trưng ra.

Tin lời nhóm đối tượng, chị H. đã chuyển thông tin của 17 lao động Việt Nam đang chuẩn bị về nước vào facebook Minh Phuong để đặt mua vé máy bay. Nhận được thông tin, đối tượng Hòa (với nhiều năm học chuyên ngành công nghệ thông tin) đã vào website của các hãng hàng không, đăng ký mua vé cho 17 lao động, đồng thời chỉnh sửa trạng thái giao dịch từ “chờ thanh toán” thành “đã xác nhận” rồi chụp lại hình ảnh để gửi cho chị H.

Nhận được thông tin đặt vé thành công, chị H. đã chuyển hơn 40 triệu đồng cho các đối tượng mà không mảy may nghi ngờ. Sau khi nhận được tiền từ chị H., Hòa và Linh đã rút ra chia mỗi người một nửa.

Cũng bằng thủ đoạn tương tự, nhóm đối tượng còn chiếm đoạt của chị Trần Thị M. (SN 1995 trú tại Nam Đàn, Nghệ An) số tiền hơn 20 triệu đồng; lừa chị Phùng Thị Thu K. (SN 1980 trú tại Tứ Kỳ, Hải Dương) số tiền gần 10 triệu đồng. Sau khi thấy tiền chảy vào tài khoản, Hòa và Linh tiếp tục ra cây ATM để rút ra, chia đôi mỗi bên một nửa. Ngoài ra, còn nhiều bị hại khác đang được cơ quan công an làm rõ.

Chân dung hai “siêu lừa”

Gặp các đối tượng tại cơ quan điều tra, chúng tôi ít nhiều bất ngờ khi đối tượng Ngô Thị Phương Linh chỉ ngoài 30 tuổi song đã có đến 2 tiền án và 1 tiền sự cùng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Sinh ra và lớn lên tại một gia đình khá “cơ bản” tại huyện Bình Lục (Hà Nam). 18 tuổi Linh đã lập gia đình và có một con trai, một con gái với người chồng đầu. Từ năm 2011 đến nay, Linh liên tiếp hai lần kết hôn với “phi công trẻ”; đồng thời cũng lấy nghề lừa đảo làm nghề chính.

Thông tin điều tra ban đầu từ cơ quan công an cho thấy khoảng tháng 6-2010, Linh cùng với đối tượng Nguyễn Thị Xuân mở văn phòng kinh doanh du lịch và bán vé máy bay. Tuy nhiên, ý đồ của Linh là đăng tin tuyển lao động để thu tiền đặt cọc của người đến xin việc và chia nhau. Từ ngày 15-6 đế 25-6, Linh và Xuân đã lừa 4 phụ nữ đến xin việc để chiếm đoạt. Sau đó TAND huyện Từ Liêm đã tuyên phạt Linh và Xuân mỗi bị cáo 9 tháng tù (cho hưởng án treo).

Trong thời gian thử thách, Linh tiếp tục đi lừa và bị Toàn án nhân dân quận Lê Chân (TP Hải Phòng) tuyên phạt 36 tháng tù giam. Trước đó, tháng 4-2007, Linh đã bị UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội) xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng, cũng với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo một điều tra viên phòng CSHS, thời điểm tóm được đối tượng tại khách sạn, Linh mang theo nhiều vali, túi xách nói là đi du lịch, nhưng thực chất là đi trốn bởi chị ta đã lừa rất nhiều phi vụ và đang bị các bị hại truy tìm ráo riết. Bản thân đối tượng Phạm Văn Hòa dù trẻ tuổi song cũng có thành tích lừa đảo “đáng nể”.

Cuối năm 2018, mặc dù không hề biết quy trình làm thẻ tín dụng, song Hòa cũng lên mạng khoe là có dịch vụ mở thẻ tín dụng không cần chứng minh thu nhập. Đã có 3 người “cắn câu”, nộp cho Hòa số tiền hàng chục triệu đồng để làm thẻ tín dụng, hạn mức 100 triệu đồng. Tuy nhiên sau khi nhận tiền Hòa đã xóa tài khoản, tắt máy. Nhóm bị hại đã cùng nhau truy tìm và đưa lên cơ quan Công an trình báo, Hòa đã phải thú nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mặc dù vậy trong thời gian được tại ngoại, Hòa (cùng với Linh) tiếp tục gây ra một vụ lừa đảo tiếp theo.

Trước ống kính của chúng tôi, Hòa có vẻ xấu hổ và liên tục cúi đầu. Anh ta trần tình, sau khi học hết bậc THPT đã thi vào Trường Đại học FPT và học hệ cao đẳng. Trong khi học, Hòa đã đi xin việc làm thêm và làm cộng tác viên bán vé máy bay cho một công ty dịch vụ hàng không tại Hà Đông (Hà Nội).

Cũng theo Hòa kể, công việc kinh doanh khá phát đạt, đến nỗi khi đang học năm thứ hai thì Hòa bỏ ngang để… tập trung bán vé máy bay. Mỗi tháng Hòa bán được vài chục vé, số tiền hoa hồng là không nhỏ. Đồng thời, Hòa còn nhận được vé thưởng từ công ty cho nhân viên đoạt doanh số cao. Trong khoảng 3 năm, Hòa đã kiếm được số tiền lên tới hơn 2 tỷ đồng.

Khi có tiền tỷ trong tay, Hòa bắt đầu mơ ước thành lập công ty, và thực hiện một cú “tay to”. Đó là ôm một lúc hàng vài chục “lốt” bay cho các công ty lữ hành, tổng số tiền phải trả cho hãng lên đến hơn chục tỷ đồng. Tuy nhiên, phi vụ đổ bể khi Hòa chỉ bán được 7/10 tổng số vé, phải bồi thường gần 3 tỷ đồng cho hãng. Từ đó, đối tượng đã trượt dài trên con đường sa ngã.

“Em hối hận lắm, em chỉ mong mọi người tha lỗi để em có cơ hội làm lại cuộc đời” – Hòa bật khóc khi được đưa lên chiếc xe chuyên dụng vào Trại tạm giam số 1 Hà Nội.

Mất tiền tỷ vì “bao chuyến”

Tháng 6-2019, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cũng đã bắt giữ một nữ “siêu lừa” vé máy bay với số tiền đối tượng chiếm đoạt lên đến nhiều tỷ đồng.

Năm 2017 thông qua mối quan hệ xã hội, anh H. quen biết Bùi Thị Vân Anh, khi đó tự giới thiệu tên là Bùi Phương Anh (SN 1992, nhà ở quận Đống Đa, TP. Hà Nội) là nhân viên bán vé máy bay tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

Vân Anh “bật mí” với anh H. có nguồn mua vé máy bay bán lẻ các chuyến trong nước, quốc tế giá rẻ hơn so với thị trường. Do có nhu cầu đầu tư bán vé máy bay anh H. đồng ý mua của Vân Anh để kinh doanh.

Các lần giao dịch ban đầu, anh H. đều nhận được vé đúng như thỏa thuận. Từ khoảng tháng 2-2018 đến tháng 4-2018, Vân Anh đưa ra thông tin gian dối và rủ anh H. đầu tư phi vụ “thầu” vé của cả một chuyến bay trong nước hoặc quốc tế (vé toàn chuyến) của Vietnam Airlines rẻ hơn so với giá thị trường.

Để tạo sự tin tưởng, Vân Anh đã gửi qua facebook cho anh H. lịch trình các chuyến bay từ Hà Nội đi quốc tế gồm ngày, giờ chuyến bay của Vietnam Airlines và tổng giá vé của từng chuyến bay. Không chút nghi ngờ, anh H. rủ bạn bè góp tiền cùng kinh doanh mua vé máy bay.

Để tạo thêm lòng tin cho anh H., trong 7 chuyến bay quốc tế sau khi nhận được tiền của anh H., dù không sử dụng đặt mua vé toàn chuyến nhưng Vân Anh vẫn thanh toán đủ số tiền gốc, lãi theo như thỏa thuận. Khi đã tạo được sự tin tưởng tuyệt đối ở anh H., Vân Anh tiếp tục đưa ra thông tin gian dối về 19 chuyến bay quốc tế khác.

Nhận tổng cộng hơn 7 tỷ đồng của anh H., Vân Anh không đặt mua vé cả chuyến bay quốc tế như đã thỏa thuận và cũng không trả lại tiền, mà sử dụng vào mục đích chi tiêu cá nhân. Đến nay, Vân Anh mới chỉ trả được cho anh H. khoảng 150 triệu đồng.