Cảnh báo ngập lụt, sạt lở tại miền Trung và Tây Nguyên

Mưa lớn, nước lên nhanh tại Quảng Ngãi. - Ảnh: VGP

Theo người dân, lũ bắt đầu dâng cao từ buổi sáng và gây ngập sâu 1,5m tại một số khu dân cư ven sông. Nhiều người dân sinh sống ở vùng thấp trũng phải chạy lũ ngay trong đêm.

"Tầm 2h, nước bắt đầu mấp mé lên bờ và chẳng mấy chốc tràn vào nhà dân. Tôi chỉ kịp kê chiếc giường lên cao, còn lại đồ đạc trong nhà bị ngâm nước hết", ông Nguyễn Văn Năm, người dân địa phương cho biết.

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Hoài, Chính trị viên phó kiêm Chủ nhiệm chính trị, Ban chỉ huy Quân sự thị xã Đức Phổ cho hay, trong ngày 6/11, lực lượng thường trực gồm 20 người đã phối hợp cùng 40 dân quân tự vệ tại 2 phường Phổ Ninh và Phổ Văn triển khai công tác di dời người dân.

Đến tối 6/11, đơn vị đã hoàn tất việc di dời 15 hộ dân đến nơi an toàn, trong đó có 6 người già và 9 trẻ em.

Ông Võ Minh Vương, Phó Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ thông tin, khoảng 800 hộ dân với hơn 3.000 nhân khẩu ở các phường Phổ Ninh, Phổ Văn, Phổ Thuận, Phổ Minh đang bị ngập. UBND thị xã Đức Phổ đã huy động lực lượng công an, quân đội và lực lượng xung kích tại chỗ của các xã, phường khẩn trương hỗ trợ người dân vùng bị ngập sâu sơ tán đến nơi an toàn.

Hình ảnh ngập lụt tại Quảng Ngãi. - Ảnh: VGP

Trong khi đó, bão số 10 đi vào đất liền suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nhưng ở các huyện vùng cao của tỉnh Bình Định là Hoài Ân, An Lão, Vĩnh Thạnh đã xuất hiện mưa lớn, gây ngập lụt ở một số khu vực và sạt lở núi tại nhiều tuyến đường.

Ông Nguyễn Hữu Khúc, Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân cho biết, bắt đầu từ 1 giờ ngày 6/11 trên địa bàn huyện bắt đầu có mưa to. Đến 5 giờ, nước lũ sông An Lão dâng cao khiến nhiều khu vực thôn xóm, khu dân cư ở các xã như: Bok Tới, Đăk Mang, Ân Hữu, Ân Nghĩa, Ân Tín, Ân Mỹ, Ân Hảo Đông, Ân Hảo Tây, Ân Tường Tây bị ngập úng, cô lập.

Theo thống kê của huyện Hoài Ân, mưa do áp thấp sau bão số 10 đã làm 1.074 nhà bị ngập, trên 50 ha hoa màu các loại bị hư hại, 150 ha keo bị ngã đổ, 16 đập dâng bị bồi lấp hoàn toàn. Nhiều vật nuôi như: trâu, bò, heo, gà, vịt bị cuốn trôi theo dòng lũ.

Nhiều ngôi nhà dân ở xã Ân Hữu, huyện Hoài Ân bị ngập sâu trong nước. - Ảnh: Báo Bình Định

Mưa lớn đã gây sạt lở đất đá ở nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện Hoài Ân như: tuyến đường Xuân Sơn đi Đăk Mang, tuyến đường Bù Nú đi T4, T5, xã Bok Tới, cầu tràn suối Kà Tao thuộc thôn 6 xã Đăk Mang, tuyến đường Suối Le - Tân Xuân, đường dẫn đầu cầu vườn Thơm, cầu bản đoạn Nghĩa Nhơn - Bok Tới.

Tại huyện An Lão, mưa lớn từ đêm mùng 5/10 đến sáng 6/10 đã gây ngập úng 42 ngôi nhà của người dân sinh sống ven sông An Lão đoạn qua xã An Hòa. Nhiều tuyến đường từ trung tâm huyện lên các xã vùng cao như: An Toàn, An Vinh, An Quang bị sạt lở đất đá, gây ách tắc giao thông. Tuyến đường từ xã An Hòa đi An Toàn và một số tuyến đường liên thôn bị sạt lở ở nhiều điểm.

Ông Đỗ Đình Biểu, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện An Lão cho biết, hiện nay, địa phương đang tổng hợp thiệt hại do áp thấp sau bão số 10 gây ra; đồng thời cắt cử lực lượng túc trực ở những vị trí có nguy cơ sạt lở cao. Huyện yêu cầu các đơn vị thi công khẩn trương xử lý các điểm sạt lở để thông tuyến cho người dân đi lại.

Mưa lớn đã gây ngập lụt ở nhiều khu dân cư, sạt lở một số đường tại huyện miền núi Vĩnh Thạnh và thị xã vùng biển Hoài Nhơn.

Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 06 giờ qua (từ 01h/07/11-07h/07/11), các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên và Gia Lai đã có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, đặc biệt tại Triệu Ái 45,2mm (Quảng Trị); Hòa Mỹ Tây 68mm (Phú Yên); Măng Bút 28,2mm (Kon Tum); Đăk Tơ Pang 54mm (Gia Lai)...

Dự báo trong 06 giờ tới các tỉnh Quảng Trị đến Phú Yên, Kon Tum và Gia Lai có mưa với lượng phổ biến từ 10-20mm, có nơi trên 40mm.

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên, Kon Tum và Gia Lai.

Nguy cơ ngập lụt vùng trũng thấp, các khu đô thị tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên, Kon Tum và Gia Lai, đặc biệt tại các huyện: Quảng Nam: Phước Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An.

Quảng Ngãi: Trà Bồng, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Nghĩa Hành, Đức Phổ, thành phố Quảng Ngãi.