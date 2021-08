Cảnh 250 Cảnh sát cơ động vượt 1000 km cấp bách chi viện Bình Dương

250 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động đóng quân tại tỉnh Quảng Nam đã trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ hành quân ngay trong đêm 21/8, vượt qua 1.000km và dự kiến có mặt tại Công an tỉnh Bình Dương trong ngày 22/8 để bắt tay ngay vào nhiệm vụ chống dịch hiện đang rất cấp bách tại đây. Ảnh: BCA

Các chiến sỹ của Trung đoàn CSCĐ Trung Bộ sẽ phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương kiểm soát phòng, chống dịch tại các chốt cửa ngõ huyện, thị trấn; tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự... Ảnh: BCA Tại lễ xuất quân trước đó, Trung tá Thái Doãn Bằng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Trung Bộ, nhấn mạnh: CBCS xác định đây là nhiệm vụ quan trọng mà mỗi người lính CSCĐ vinh dự, tự hào được thực hiện trong thời điểm đặc biệt này, từ đó phát huy truyền thống, tinh thần trách nhiệm, góp phần cùng các lực lượng đẩy lùi, khống chế dịch bệnh COVID-19, đảm bảo cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân... Ảnh: BCA Thay mặt 250 CBCS lên đường làm nhiệm vụ, Thượng tá Nguyễn Đắc Khánh, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Trung Bộ hứa quyết tâm sẽ cùng tập thể CBCS nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy định, quy trình công tác, mệnh lệnh chỉ huy các cấp, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao... Ảnh: BCA 250 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động đóng quân tại tỉnh Quảng Nam khẩn trương lên đường. Ảnh: BCA Đoàn vượt 1000km trong đêm cấp bách chi viện cho tuyến đầu chống dịch

Trước đó, từ ngày 15/5 đến 25/6, Trung đoàn CSCĐ Trung Bộ đã điều động 120 cán bộ, chiến sĩ tăng cường Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bảo đảm an ninh trật tự và phòng, chống dịch. Trong hơn 1 tháng, đơn vị đã phối hợp xử lý 1.088 trường hợp vi phạm giao thông; phát hiện 9 trường hợp trốn khai báo y tế; 1 vụ vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn (trị giá khoảng 50 triệu đồng); 5 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt giữ 8 đối tượng, thu nhiều tang vật là ma túy, phương tiện và vũ khí thô sơ. Ảnh: BCA Hai ngày 20/8 và 21/8, Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên điều động 310 CBCS đến TP HCM để thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: BCA Những chiến sỹ CSCĐ này sẽ là lực lượng chính, phối hợp với Công an TP.HCM và Cục Cảnh sát hình sự làm nhiệm vụ tại 12 chốt cửa ngõ thành phố. Ảnh: BCA Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ cũng tăng cường gần 200 CBCS chi viện cho Công an tỉnh An Giang trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: BCA >>> Mời độc giả xem thêm video Y bác sĩ Đà Nẵng kiệt sức giữa tâm dịch Covid-19. Nguồn: THĐT

