Can ngăn hàng xóm đâm chồng, vợ bị đâm tử vong

Chiều 29/6, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an quận Kiến An vừa tiến hành bắt giữ đối tượng Phạm Văn Dũng (SN 1975, ở số 695 Trần Nhân Tông, phường Nam Sơn, Kiến An, Hải Phòng) để điều tra hành vi giết người.



Nạn nhân bị đâm tử vong trong vụ án là chị Đỗ Thị Hà (SN1979, ở số 693 Trần Nhân Tông, phường Nam Sơn, Kiến An) và người bị thương phải đi cấp cứu trong vụ án trên là anh Lê Quý Hiển – chồng chị Hà.

Khu vực xảy ra vụ án mạng.

Thông tin ban đầu vụ án, vào khoảng 8h30 ngày 29/6, Phạm Văn Dũng xảy ra bất hòa và cãi nhau với anh Lê Quý Hiển – là hàng xóm của Dũng. Lúc này, bất ngờ Dũng cầm dùi đục đâm vào người anh Hiển.

Phát hiện sự việc trên, chị Đỗ Thị Hà - vợ anh Hiển chạy lại căn ngăn thì bị Dũng dùng dùi đục đâm tử vong tại chỗ.

Trong khi đó, anh Lê Quý Hiển bị thương đã được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Kiến An.

Đối tượng Phạm Văn Dũng.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, lực lượng chức năng Công an quận Kiến An đã có mặt tại hiện trường, tiến hành giữ đối tượng Phạm Văn Dũng, thu giữ tang vật, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan.

Nguyên nhân vụ người vợ bị hàng xóm đâm tử vong đang được Cơ quan Cảnh sá điều tra Công an quận Kiến An tiếp tục điều tra, làm rõ.

