Cần làm rõ tác động khi tăng tuổi phục vụ với nữ công an nhân dân

Chiều 27/5, các đại biểu đã thảo luận tại tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Đại biểu Nguyễn Phương Thủy (đoàn Hà Nội).

Các đại biểu Quốc hội đều bày tỏ sự nhất trí cao với các nội dung trong dự án, tuy nhiên, cũng đề xuất một số vấn đề còn băn khoăn.

Liên quan đến đề xuất tăng hạn tuổi phục vụ của công nhân công an, hạ sĩ quan, sĩ quan Công an nhân dân, đại biểu Nguyễn Phương Thủy (Đoàn Hà Nội) nhất trí, cho rằng, cần có sự điều chỉnh để bảo đảm tương đồng với các quy định của Bộ luật Lao động, cũng như mức độ phát phát triển về dân số, điều kiện sức khỏe, kinh tế-xã hội nói chung.

Tuy nhiên, đại biểu băn khoăn một số vấn đề liên quan đến sĩ quan nữ, cho rằng dự thảo Luật chưa làm rõ tác động của việc điều chỉnh tăng tuổi phục vụ theo mức chung là có lợi hay bất lợi cho đối tượng chịu tác động.

Về Điều 30, dự thảo Luật bổ sung quy định: “Trường hợp đặc biệt, sĩ quan quy định tại khoản 1 Điều này có thể được kéo dài hơn 62 tuổi đối với nam, 60 đối với nữ theo quyết định của cấp có thẩm quyền”, đại biểu Nguyễn Phương Thủy đề nghị cần làm rõ nội hàm thế nào là trường hợp đặc biệt, kéo dài thêm bao lâu và cấp có thẩm quyền là cấp nào.

Đại biểu Lê Nhật Thành, Đại tá, Ủy viên chuyên trách Hội đồng dân tộc của Quốc hội.

Liên quan đến nội dung này, đại biểu Lê Nhật Thành, Đại tá, Ủy viên chuyên trách Hội đồng dân tộc của Quốc hội cho biết, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân sẽ có tác động tích cực đối với xã hội, đặc biệt sẽ tận dụng được nguồn lao động có chất lượng cao, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn; giúp cân đối quỹ bảo hiểm xã hội nói chung khi kinh phí cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội tăng lên…

“Đặc biệt, việc tăng hạn tuổi phục vụ với nữ sĩ quan còn góp phần bảo đảm nữ giới và nam giới được bình đẳng trong việc thụ hưởng các chế độ, chính sách về hạn tuổi phục vụ cao nhất, không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và những quyền lợi của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, không có phân biệt đối xử về giới”, ôngThành phân tích.

Đối với đề nghị tăng 2 tuổi của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an, Đại biểu Thành cho rằng, đề xuất này là có cơ sở và phù hợp với thực tiễn.. Lý do là vì, đối với nam sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an tăng 2 tuổi, tương đương mức tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động theo quy định của BLLĐ 2019.

Ngoài ra, đối với nữ: Hạ sĩ quan, sĩ quan có hạn tuổi phục vụ cao nhất dưới 55 thì tăng 2 tuổi, trong khi đó, BLLĐ 2019 quy định lao động nữ tăng 5 tuổi. Việc đề nghị tăng 2 tuổi của nữ Hạ sĩ quan, sĩ quan CAND nhằm bảo đảm phù hợp với thực tiễn chiến đấu, công tác của lực lượng.

Đặc biệt, đối với cán bộ trực tiếp chiến đấu, đòi hỏi phải có sức khỏe tốt để tác chiến được trong mọi môi trường, điều kiện, hoàn cảnh thì cần tiếp tục áp dụng hạn tuổi phục vụ cao nhất thấp hơn tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường và cơ bản tương đương với tuổi nghỉ hưu của người lao động làm công việc nặng nhọc, nguy hiểm, độc hại.

Ông Thành cho biết, việc đề nghị tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân không chỉ trên cơ sở quy định của BLLĐ mà còn trên cơ sở cấp bậc hàm, chức danh, chức vụ của sĩ quan, hạ sĩ quan đang đảm nhiệm; do đó, việc tăng ngay 2 tuổi của sĩ quan, hạ sĩ quan không làm ảnh hưởng đến hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với sĩ quan, hạ sĩ quan có cấp bậc hàm, chức danh, chức vụ cao hơn.

Về đề xuất tăng 3 tuổi đối với nữ sĩ quan có cấp bậc hàm Thượng tá, 5 tuổi đối với nữ sĩ quan có cấp bậc hàm Đại tá, cơ quan soạn thảo đã nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng trên cơ sở vị trí, tính chất công việc đặc thù trong lực lượng Công an nhân dân và đặc điểm giới.