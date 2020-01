Can chồng chém con, vợ bị đâm tử vong đúng mùng 1 tết

(Kiến Thức) - Khi đi chúc tết hàng xóm về Phong kêu con mở cửa rồi chửi bới và cầm dao đuổi chém. Chị Liên thấy vậy nên chạy theo can ngăn ôm người chồng thì bị Phong đâm dẫn tới tử vong.

Ngày 25/1, (tức mùng 1 Tết Nguyên đán), Công an huyện Châu Đức đã bàn giao nghi can Võ Thanh Phong (42 tuổi, ngụ huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cho Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để điều tra xử lý về hành vi “Giết người”. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Liên (39 tuổi, vợ của Phong).

Phong tại cơ quan công an.

Theo điều tra, trưa cùng ngày, Phong đi chúc tết nhà hàng xóm và trở về căn nhà tại xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức. Do Phong không có chìa khoá để vào nhà nên anh ta gọi cho con ruột mang chìa khoá về mở cửa.

Khi người con mở cửa thì Phong chửi bới rồi cầm dao đuổi chém khiến con bỏ chạy. Chị Liên thấy nên chạy theo can ngăn chồng. Khi chị Liên ôm Phong lại thì anh ta dùng dao đâm ngược về sau, trúng chị Liên khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Thấy vợ mất máu nên Phong cùng người thân đưa đi cấp cứu ở bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng chị Liên đã tử vong.

Nhận tin báo, công an có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai, bắt giữ Phong. Tại cơ quan công an bước đầu Phong khai nhận hành vi phạm tội của mình.