Nhìn lại những dấu ấn lực lượng cảnh sát 2019

Lực lượng công an đảm bảo an ninh cho hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội: Để đảm bảo an ninh ở mức cao nhất trong ngày Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-Un cùng với Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Việt Nam dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ -Triều, lực lượng Công an phải căng mình cắm chốt từ Lạng Sơn tới Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: CAND). Ngoài việc chốt trực, lực lượng Công an cũng phải tuần tra liên tục trên các tuyến phố thủ đô Hà Nội. (Ảnh: CAND) Giây phút căng mình khi đoàn xe của Chủ tịch Kim Jong-Un di chuyển khỏi cầu Chương Dương. (Ảnh: CAND). Lực lượng cảnh sát PCCC căng mình dập lửa tại đám cháy nhà máy Rạng Đông: Khoảng 17h30 ngày 28/8/2019 cháy bất ngờ bùng phát tại công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông (đường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội). Sau nhiều giờ căng mình chữa cháy, đến khoảng 00h20 ngày 29/8, đám cháy mới được khống chế hoàn toàn, lực lượng chữa cháy đã phải phá tường để vào sâu bên trong, dập tắt hoàn toàn các nguồn lửa có nguy cơ khiến đám cháy bùng phát trở lại.(Ảnh: Nguoiduatin). Các chiến sĩ PCCC đã có một đêm không ngủ để gồng mình chiến đấu với "bà hỏa". Ảnh: Nguoiduatin. Một chiến sĩ cảnh sát uống nước trong ít phút nghỉ để có sức tiếp tục nhiệm vụ. (Ảnh: CAND). Khung cảnh tan hoang sau vụ cháy kinh hoàng khiến nhiều người không khỏi xót xa. Xúc động hình ảnh cảnh sát cơ động nén đau cứu CĐV "nhí" ngất xỉu ở sân Thiên Trường: Khoảng 18h30, ngày 4/8/2019, một bé trai khi đang ngồi theo dõi trận thi đấu bóng đá giữa hai đội Dược Nam Hà Nam Định và CLB Hoàng Anh Gia Lai ở khu vực khán đài B, SVĐ Thiên Trường, TP Nam Định, Nam Định thì bất ngờ có biểu hiện co giật.(Ảnh: Tri Thức Trẻ). Sau khi sự việc xảy ra mọi người có mặt trên khán đài đã nhanh chóng đưa bé trai xuống khu vực có lực lượng CSCĐ đang làm nhiệm vụ. Ngày sau đó hai đồng chí CSCĐ đã trực tiếp bế bé trai đưa đi cấp cứu. Trong khi bế bé trai một chiến sĩ đã chịu đau cho tay vào miệng cháu bé ngăn bé cắn vào lưỡi đồng thời nhanh chóng đưa CĐV nhí này đi cấp cứu kịp thời. Lãnh đạo phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Nam Định cho biết, vào tối ngày 4/8/2019, đại úy Trần Đức Giảng, Đại đội trưởng đại đội CSCĐ, Công an tỉnh Nam Định cùng đồng đội được phân công đảm bảo an ninh trận đấu thì bất ngờ thấy cháu bé trên khán đài có biểu hiện co giật đã đưa tay vào miệng để ngăn cháu cắn vào lưỡi sau đó vận chuyển nhanh tới trạm y tế của sân bóng để sơ cứu. (Ảnh: SRORT 5) Triệt phá đường dây 640kg ma túy đá, 100 bánh heroin: Khoảng 15h ngày 15/4, Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an, ập vào nhà của ông Phạm Văn Thi (SN 1953, trú tại số 7, ngõ 161, đường Phùng Chí Kiên, phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An) bắt quả tang Võ Mạnh Linh và 4 nghi phạm khác đang có hành vi chuẩn bị đưa một lượng ma túy rất lớn lên xe tải vận chuyển đi nơi khác. Tại hiện trường, CQĐT phát hiện thu giữ 60 chiếc loa thùng, bên trong chứa 580 kg ma túy đá và 40 bánh heroin. Mở rộng điều tra, Ban chuyên án tiến hành bắt giữ Võ Văn Giáp, ra lệnh khám xét khẩn cấp nhà ở thu giữ 9 sổ tiết kiệm với số tiền trên 7,5 tỉ đồng; 14 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 3 giấy cho vay nợ trị giá 14 tỉ đồng và một số tài liệu, tang vật liên quan đến vụ án. Ngoài ra, thu giữ thêm 60kg ma túy đá và 60 bánh heroin mà các đối tượng cất dấu trên nhiều điểm khác nhau. Triệt phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ: Chiều 24/9/2019, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) cho biết, qua hoạt động nghiệp vụ, đơn vị phối hợp với các lực lượng khác đã phát hiện, triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn, có tổ chức trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố thông qua trang web Winxx8.com. (Ảnh: Thanh Niên). Thực hiện kế hoạch triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet thông qua trang web winxx8.com, ngày 18/9, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động triển khai 16 tổ công tác đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp, triệu tập các nghi can tại TP.HCM, Khánh Hòa, Long An, Bắc Ninh. Kết quả khám xét đã thu giữ hơn 1,5 tỉ đồng, 2 máy vi tính xách tay, 1 máy tính bảng, nhiều thẻ ngân hàng, nhiều điện thoại di động và giấy tờ, tài liệu liên quan… Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với 9 nghi can có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Một số nghi can đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi hoặc do già yếu nên Cơ quan Cảnh sát điều tra không áp dụng biện pháp ngăn chặn. (Ảnh: Thanh Niên). Xem thêm video: Những hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công An Nhân dân. Nguồn: An Ninh Toàn Cầu.

