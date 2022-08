Cận cảnh “hòn non bộ khổng lồ” gây xôn xao ở Quảng Ninh

Những ngày vừa qua, trên mạng xã hội thông tin trái chiều về "hòn non bộ" được chụp từ trên cao nằm giữa khu đô thị thuộc tỉnh Quảng Ninh. Một số người cho rằng có sự can thiệp của con người khi xây dựng, phân lô bán nền ngay trong quần thể du lịch vịnh Hạ Long. Tuy nhiên, hòn núi nằm giữa dự án khu đô thị mới Ao Tiên thuộc khu kinh tế Vân Đồn, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt từ năm 2004. Vị trí này không nằm trong quần thể di sản Vịnh Hạ Long. Đến nay dự án đã cơ bản hoàn thành và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, một số lô đất đã được cấp phép xây dựng công trình nhà ở phù hợp với quy hoạch khu đô thị. Ngoài ra, Khu đô thị nằm sát với khu đất thuộc Dự án Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng - giải trí cao cấp, sân golf và khu dân cư Monbay Vân Đồn rộng gần 2,4 triệu m2 trị giá hơn 1 tỷ USD. Tỉnh Quảng Ninh đang xúc tiến kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án này.Một môi giới bất động sản ở Vân Đồn cho biết, Khu đô thị Ao Tiên Vân Đồn đang trong giai đoạn mở bán và được nhiều nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh quan tâm. Đất ở một số khu vực có mặt tiền thuộc dạng "siêu đẹp" như đối diện bến du thuyền phù hợp quy hoạch xây biệt thự có giá khoảng 45-50 triệu/m2, mỗi lô rộng khoảng gần 400 m2. Những khu vực còn lại của dự án có giá dao động 30-35 triệu/m2. Đất ở khu vực dân cư nằm ngoài dự án cũng tăng chóng mặt ở mức giá 15-20 triệu/m2. Đại diện Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Đồn cho biết, khu vực Ao Tiên trước đây vốn là khu vực sình lầy, hoang hóa. Những năm qua, khu vực này đã được tỉnh kêu gọi đầu tư hạ tầng để phục vụ cho phát triển của Khu kinh tế Vân Đồn. Tuyến đường ven biển rộng và hiện đại kéo dài từ trung tâm thị trấn Vân Đồn chạy song song với đường tỉnh lộ 334. Quy hoạch khu vực Ao Tiên được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt phù hợp quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Đồn, được Thủ tướng phê duyệt năm 2009 và phê duyệt điều chỉnh đầu năm 2020. Trên khu đô thị này đã xúc tiến, kêu gọi đầu tư được 2 công trình tổ hợp khách sạn, du lịch thương mại đạt tiêu chuẩn 5 sao. Bên cạnh đó, tại Khu vực Ao Tiên có dự án Bến cảng cao cấp Ao Tiên - Vân Đồn được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư từ năm 2020 với quy mô diện tích 29,21 ha; công suất khi vận hành tối đa đạt khoảng 4,2 triệu lượt khách/năm; mục tiêu đón tàu chở khách du lịch lên tới 300 ghế. Hiện nay, dự án đang triển khai thi công cơ bản hoàn thành. Ông Tạ Đức Quyết, Giám đốc Công ty TNHH MTV Du lịch Mai Quyền, chủ đầu tư dự án Khu đô thị mới Ao Tiên cho biết, dự án này ban đầu có quy mô 88,1 ha, trước đây là vùng bãi triều sình lầy, không cây cối. Núi Hòn Dê - “hòn non bộ khổng lồ” gây xôn xao dư luận, được doanh nghiệp giữ lại, quy hoạch thành hồ nước sinh thái làm không gian sinh hoạt cộng đồng.

