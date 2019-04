Cận cảnh công an Nghệ An thu gần 1 tấn ma tuý 'bỏ quên' ven đường

Số ma túy "bỏ quên" ven đường bị thu giữ.

Mời quý vị độc giả xem clip: Công an thu giữ số ma túy bị "bỏ quên" ven đường Sáng 17/4, Ban chuyên án mang bí số VA-319MT thu giữ tang vật 23 bao tải nghi chứa ma túy đá, bắt giữ 3 đối tượng phục vụ điều tra.Cơ quan điều tra đưa tang vật về trụ sở để giám định đồng thời xác định trọng lượng. Ma túy được ngụy trang. Lực lượng chức năng khám nghiệm tang vật. Tang vật được xác định là ma túy đá, trọng lượng 700kg. Chiều cùng ngày, Ban chuyên án khám xét một kho hàng của đối tượng Nguyễn Thị Tâm (SN 1997, trú tại xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu), thu giữ 50 chiếc loa thùng, 50 thùng cát tông, 1 cân đĩa. Đây là vật dụng các đối tượng dùng để ngụy trạng vận chuyển hàng. Hiện, Công an tỉnh Nghệ An đang truy quét đối tượng mang quốc tịch Đài Loan được cho là kẻ cầm đầu đường dây buôn ma túy này.

