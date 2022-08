Cán bộ QLTT Thanh Hóa bị tố hành hung: Có dấu hiệu tội phạm!

Công an TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ người phụ nữ là mẹ đơn thân tố cáo bị một cán bộ Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa đánh đập khiến dập xương mũi, gãy xương hàm và bầm dập cơ thể. Bước đầu, cơ quan công an đã lấy lời khai của nạn nhân và sẽ tiến hành giám định thương tật.



Theo nội dung tố cáo, tối 21/8, chị N.T.V (SN 1985, trú tại phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) được anh L.T.N. (SN 1986, kiểm soát viên Đội QLTT số 1, Cục QLTT tỉnh Thanh Hóa) đón đi ăn tối, rồi đi hát karaoke cùng một số người khác. Trong lúc hát, chị V song ca cũng một người đàn ông khác trong nhóm. Do ghen tuông, anh N. đã hành hung bạn gái tại phòng hát. Sau đó, người này tiếp tục chặn xe, ép nạn nhân sang xe của mình rồi đưa đến khu dân cư gần đó để tiếp tục đánh.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, từ thông tin nội dung tố cáo do gia đình nạn nhân và từ phía cơ quan chức năng cho thấy, đây là vụ việc rất nghiêm trọng, có dấu hiệu tội phạm. Do đó, cơ quan điều tra sẽ vào cuộc xác minh làm rõ sự việc, đánh giá tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, làm rõ hậu quả của hành vi để xem xét khởi tố vụ án hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc tội làm nhục người khác.

Luật sư Cường cho rằng, nội dung đơn tố cáo và dấu vết để lại trên cơ thể cho thấy nạn nhân đã bị bạo hành, xâm hại nghiêm trọng đến sức khỏe, danh dự nhân phẩm, gây sang chấn tâm lý và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống khiến gia đình nạn nhân và dư luận xã hội bức xúc.

Điều đáng chú ý trong vụ việc này là hành vi của người đàn ông rất hung hãn, côn đồ, manh động, coi thường pháp luật, coi thường sức khỏe, danh dự nhân phẩm của người khác. Nếu hành vi xảy ra bột phát, của người trẻ tuổi, thiếu hiểu biết pháp luật thì có thể giải thích được. Tuy nhiên, trong vụ việc này, người thực hiện hành vi là cán bộ nhà nước, người có chức vụ quyền hạn, có hiểu biết, đã ở độ tuổi chín chắn nhưng hành vi rất côn đồ, tàn nhẫn, coi thường pháp luật, đánh đập hành hạ nhiều giờ cô gái chỉ vì cô gái này hát chung song ca một bài với người khác.

Bởi vậy, dù hành vi có xảy ra ở thời điểm người đàn ông này có hơi men, do ghen tuông hay do bất kỳ lý do gì cũng không thể chấp nhận được. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu hình sự. Căn cứ vào đơn tố cáo của em gái nạn nhân, căn cứ vào những thông tin phản ánh trên báo chí, cơ quan điều tra sớm vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi của người đàn ông này, xác định hậu quả đã gây ra đối với cô gái và với xã hội để có hình thức xử lý phù hợp với quy định của pháp luật.

Trường hợp kết quả xác minh cho thấy người đàn ông này đã có hành vi cố ý gây thương tích đối với nạn nhân, kết quả giám định thương tích cho thấy nạn nhân có thương tích, dù thương tích dưới 11 % nhưng hành vi có tính chất côn đồ thì người đàn ông này cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự với mức chế tài nghiêm khắc.

Trường hợp hành vi có tính chất côn đồ mà thương tích dưới 11 %, người đàn ông này sẽ phải đối mặt với mức hình phạt là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Trường hợp thương tích của nạn nhân từ 11 % đến 30 % và hành vi được xác định là có tính chất côn đồ thì người đàn ông này sẽ phải đối mặt với khung hình phạt là phạt tù từ 2 năm đến 6 năm tù theo quy định tại khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Nếu thương tích của người phụ nữ này càng nghiêm trọng, mức chế tài đối với người gây ra thương tích càng nghiêm khắc theo quy định tại điều 134 bộ luật hình sự, mức cao nhất có thể tới 20 năm tù hoặc tù chung thân.

Theo nội dung tố cáo của em gái nạn nhân, người đàn ông đã liên tục đánh đập nạn nhân ở nhiều địa điểm, nhiều thời điểm khác nhau, trong đó có cả hành vi lột quần áo nạn nhân để ghi hình nhằm đe dọa, khống chế nạn nhân. Đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, xâm phạm đến sức khỏe và danh dự nhân phẩm của nạn nhân, thể hiện tính chất nghiêm trọng của sự việc, cho thấy sự hung hãn, côn đồ và thái độ coi thường, thách thức pháp luật.

Về nguyên tắc là mỗi hành vi vi phạm pháp luật bị xử lý một lần. Bởi vậy, ngoài hành vi cố ý gây thương tích, người đàn ông này còn có hành vi làm nhục người khác. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ nếu hành vi làm nhục người khác thỏa mãn dấu hiệu cấu thành một tội độc lập là tội làm nhục người khác theo quy định tại điều 155 Bộ luật Hình sự thì sẽ khởi tố thêm tội danh làm nhục người khác để xử lý theo quy định pháp luật.

Trong quá trình cơ quan điều tra vào cuộc xác minh làm rõ, Ủy ban Kiểm tra Đảng, lãnh đạo Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa cần xem xét làm rõ hành vi của cán bộ, đảng viên khi vi phạm đạo đức, lối sống, có hành vi xâm phạm trái pháp luật đến sức khỏe, danh dự nhân phẩm của người khác. Căn cứ vào kết quả xác minh, cơ quan quản lý cán bộ này sẽ áp dụng những hình thức kỷ luật theo quy định tại Nghị định 112/2020/NĐ-CP về kỷ luật cán bộ, công chức, bê và xem xét xử lý kỷ luật Đảng theo quy định của điều lệ Đảng và quy định của Ban chấp hành trung ương về xử lý đảng viên vi phạm kỷ luật đảng. Hình thức kỷ luật cao nhất có thể là buộc thôi việc đối với cán bộ, công chức, viên chức và khai trừ ra khỏi Đảng đối với đảng viên.

“Hành vi của người đàn ông trong vụ việc này có dấu hiệu vi phạm đạo đức công vụ, vi phạm pháp luật, làm xấu đi hình ảnh của người cán bộ đảng viên trước nhân dân, thể hiện sự ích kỷ, thái độ coi thường pháp luật, gây bức xúc trong dư luận. Bởi vậy, cơ quan chức năng cần sớm làm rõ để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật. Vụ việc này sẽ là bài học cho những cán bộ thiếu tu dưỡng rèn luyện đạo đức, coi thường pháp luật, coi thường tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm của người khác, đồng thời cũng là tiếng chuông cảnh báo về đạo đức và công tác cán bộ hiện nay”, luật sư Cường nêu ý kiến.

