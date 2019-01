Camera nhận dạng tên cướp ngân hàng Agribank tại Thái Bình

Thông tin mới nhất về vụ cướp ngân hàng Agribank chi nhánh xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình xảy ra trưa ngày 23/1, trao đổi với PV Kiến Thức vào tối cùng ngày, ông Phan Văn Sử - Giám đốc Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam (Agribank) chi nhánh tỉnh Thái Bình, cho biết, hiện nay, lực lượng công an tỉnh Thái Bình vẫn đang khẩn trương tiến hành truy bắt nghi phạm đã gây ra vụ cướp táo tợn tại Phòng giao dịch khu vực Vũ Tiến - Vũ Thư - Thái Bình thuộc Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh tỉnh Thái Bình (có địa chỉ tại thôn Văn Long, xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư).



Theo lời ông Sử, camera đã ghi lại toàn bộ diễn biến vụ cướp. Theo đó, khoảng 10h, một đối tượng nam thanh niên đội mũ bảo hiểm, mặc áo khoác xám, đeo khẩu trang cầm theo một chiếc túi từ ngoài đi thẳng vào trong phòng giao dịch Agribank . Lúc đó, phòng giao dịch có 5 cán bộ, 2 khách hàng đến giao dịch và 2 bảo vệ.

Nơi xảy ra vụ cướp.

Bất ngờ, nam thanh niên rút ra một con dao quắm và một bình xịt hơi cay xịt thẳng vào vùng mặt tất cả những người có mặt rồi vơ số tiền có trên quầy giao dịch cho vào túi và quay người tẩu thoát.

Ngay sau đó, nhân viên phòng giao dịch lập tức nhấn chuông báo động.

"Nghe tiếng chuông báo động, đồng chí trưởng công an xã Vũ Tiến đang có mặt tại trụ sở UBND xã ngay bên cạnh chạy sang, vừa chạy vừa hô hoán. Tổ công tác của Đội CSGT - Công an huyện Vũ Thư đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát gần đấy cũng lập tức chạy đến, nhưng đối tượng gây ra vụ cướp rất manh động và vô cùng hung hãn. Hắn khua con dao quắm loạn xạ và tiếp tục xịt hơi cay vào mặt những người ứng cứu, vứt lại con dao quắm tại hiện trường, chạy ra đường leo lên xe đồng bọn đang chờ sẵn tẩu thoát...", ông Sự thông tin.

Hậu quả, 5 cán bộ nhân viên ngân hàng, 2 bảo vệ và 1 khách hàng đang ngồi ở quầy giao dịch bị hơi cay gây thương tích làm bỏng giác mạc, sau đó đã được sơ cứu kịp thời. Khách hàng còn lại đang rút tiền vì có đeo kính nên chỉ bị đỏ mắt.

Thời điểm bị cướp, tại Phòng giao dịch có hơn 1 tỷ đồng, nhưng được cất trong két sắt. Nhân viên giao dịch chỉ mới lấy ra hơn 200 triệu đồng phục vụ khách hàng đến rút tiền thì bị cướp...", ông Sử thông tin.

GĐ Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam (Agribank) chi nhánh tỉnh Thái Bình cho biết thêm, sau khi cơ quan chức năng khám nghiệm xong hiện trường, thu thập tang vật chứng để phục vụ công tác điều tra, ngay buổi chiều cùng ngày ông đã chỉ đạo tiến hành kiểm quỹ. Sau khi kiểm quỹ, Phòng giao dịch khu vực Vũ Tiến - Vũ Thư đã mở cửa hoạt động trở lại bình thường để phục vụ khách hàng và người dân trong dịp cao điểm Tết nguyên đán đang cận kề, tránh gây hoang mang trong dư luận.

"Ngay khi nhận được thông tin, tôi đã trực tiếp có mặt tại Phòng giao dịch chỉ đạo cán bộ nhân viên cung cấp thông tin chính xác, phối hợp với cơ quan chức năng phục vụ công tác điều tra”, ông Sử nói.

Ông Sử cho biết, lúc đầu tình nghi hai đối tượng nhưng sau đó xác định một người là khách đến giao dịch tại phòng. Do vậy, khả năng chỉ có một đối tượng thực hiện vụ cướp trên.

Trước đó, vào khoảng 10h sáng ngày 23/1, phòng giao dịch khu vực Vũ Tiến, Ngân hàng NN&PTNT Agribank Chi nhánh tỉnh Thái Bình đã xảy ra một vụ cướp táo tợn ngay giữa ban ngày. Một đối tượng nam thanh niên bịt mặt, đội mũ bảo hiểm cầm theo túi xách đi vào xịt hơi cay vào mặt bảo vệ, cán bộ nhân viên và khách đến giao dịch tại đây, cướp đi số tiền hơn 200 triệu đồng rồi nhanh chân tẩu thoát.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng Công an huyện Vũ Thư và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Bình đã nhanh chóng có mặt bảo vệ, phong tỏa hiện trường. Cơ quan chức năng đã thu giữ con dao quắm hung thủ bỏ lại. Đồng thời lực lượng chức năng cũng đã thu giữ camera an ninh, niêm phong các tang vật chứng có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Hiện cơ quan công an tỉnh Thái Bình vẫn đang khẩn trương truy bắt nghi phạm gây ra vụ cướp để phục vụ công tác điều tra.

