Cách chức Chi cục trưởng Kiểm lâm Quảng Trị xuống làm nhân viên

Ngày 22/10, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị cho biết UBND tỉnh Quảng Trị đã có quyết định cách chức về mặt chính quyền đối với ông Trần Văn Tý - Chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị vì lập khống hồ sơ thanh toán , sử dụng tài chính trái quy định. Sau khi bị cách chức, ông Tý làm nhân viên tại đơn vị này. Trước khi bị cách chức về mặt chính quyền, vào tháng 9/2022, ông Tý bị cách hết tất cả chức vụ trong Đảng.

Trụ sở Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Báo Giao Thông.

Trước đó, Thanh tra tỉnh Quảng Trị phát hiện năm 2019 và 2020, Chi cục Kiểm lâm tỉnh xảy ra hàng loạt sai phạm liên quan đến chi ngân sách, đầu tư xây dựng với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Cụ thể, vào thời điểm cuối năm 2020, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị lập hồ sơ thanh toán kinh phí cho 18 lớp tập huấn kỹ thuật phòng cháy chữa cháy rừng với số tiền 270 triệu đồng. Số tiền này đã được thanh toán, nhưng thực tế 18 lớp tập huấn này chưa từng diễn ra.

Chi cục này còn bị phát hiện lập hồ sơ thanh toán 264 triệu đồng tiền diễn tập chữa cháy rừng cấp xã và chủ rừng để tổ chức diễn tập tại 4 địa phương, thế nhưng thực tế đơn vị chưa tổ chức diễn tập bất cứ một phút nào. Thanh tra còn phát hiện chi cục này đã thanh toán chi phí tổ chức 2 lớp tập huấn nghiệp vụ bảo vệ rừng cho lực lượng chủ rừng tại Hạt kiểm lâm huyện Đakrông và Hạt kiểm lâm Hướng Hóa vào ngày 24 đến 27/11/2020 với tổng số tiền 50 triệu đồng, nhưng thực tế 2 lớp tập huấn này cũng chưa diễn ra.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị còn bị phát hiện gian lận trong việc kê mức phí thực hiện bản tin nội bộ của ngành. Cụ thể, theo hợp đồng với một đơn vị in, chi cục này sẽ in bản tin nội bộ mỗi tháng một số, giá 16 triệu đồng/số. Tuy nhiên, thực tế bản tin này chỉ được in 2 tháng một số. Thanh tra phát hiện số tiền thanh toán vượt thực tế của việc in bản tin nội bộ này trong 2 năm 2019, 2020 lên đến 160 triệu đồng.

Được biết, tháng 9/2021, theo đề nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị, Thanh tra tỉnh đã chuyển báo cáo kết quả thanh tra, kết luận thanh tra về những sai phạm ở Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh. Sau 2 lần tạm đình chỉ để chờ kết luận giám định từ Sở Tài chính, đầu tháng 7/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị mới phục hồi điều tra.