Các luật sư đề nghị hủy bản án sơ thẩm, tuyên cô giáo Dung vô tội

Ngày 13/6, TAND tỉnh Nghệ An tiếp tục phiên xử phúc thẩm bị cáo Lê Thị Dung, nguyên Giám đốc Trung tâm GDTX huyện Hưng Nguyên và Nguyễn Thị Hương, nguyên kế toán Trung tâm về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.



Tại phần tranh luận sáng cùng ngày, nêu quan điểm giải quyết vụ án, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An cho rằng, cấp sơ thẩm chưa làm rõ được các nội dung cần thiết để bảo đảm giải quyết vụ án một cách toàn diện, triệt để. Do đó, Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX phúc thẩm căn cứ điểm c khoản 1 Điều 355 và điểm d khoản 1 Điều 358 Bộ luật Hình sự, hủy bản án sơ thẩm số 17 ngày 24/4/2023 của TAND huyện Hưng Nguyên để để điều tra, xét xử lại.

Trình bày quan điểm bào chữa cho bị cáo Lê Thị Dung, luật sư Vũ Quang Ninh (Đoàn luật sư Quảng Ninh) cho rằng, đây là vụ án oan. Ngay từ đầu bị cáo Lê Thị Dung đã kêu oan, việc kêu oan đã đến Quốc hội, được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Luật sư Ninh cho rằng, bản án sơ thẩm nhận định nhiều điểm sai pháp luật như việc cố tình xem Trung tâm Giáo dục thường xuyên như cơ sở giáo dục phổ thông, từ đó áp dụng Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT để cho rằng bị cáo Dung không gửi quy chế chi tiêu nội bộ cho Sở GD&ĐT là sai quy định.

Trong khi điều 2 thông tư này không đề cập đối tượng là Trung tâm Giáo dục thường xuyên. Bị cáo Dung không có động cơ cá nhân trong xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ. Việc xây dựng quy chế này công khai, minh bạch, thông qua hội nghị công nhân viên chức. Việc áp dụng Thông tư 28/2009/TT-BGD ĐT của Bộ GD&ĐT để làm căn cứ buộc tội bị cáo Dung, theo luật sư là "cố tình gọt chân cho vừa giày" bởi thông tư này không áp dụng cho Trung tâm Giáo dục Thường xuyên loại hình giáo dục đặc thù, tự chủ một phần kinh phí hoạt động.

“Một ai đó cố tình lẫn lộn là có tội với cô Dung, là vi phạm Điều 13 Luật Tố tụng Hình sự về suy đoán vô tội”, luật sư Ninh nói và khẳng định bị cáo Dung không làm trái công vụ, không có bị hại. Toàn bộ hành vi ký duyệt chi tiêu không cấu thành tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Luật sư đề nghị HĐXX tuyên hủy án sơ thẩm, trả tự do ngay cho bị cáo Dung.

Luật sư Hoàng Thị Phương nêu quan điểm cho rằng, loại hình trung tâm Giáo dục thường xuyên khác giáo dục phổ thông, giám đốc trung tâm không phải là hiệu trưởng. Về mặt tài chính, trung tâm Giáo dục thường xuyên “tự chủ tự chịu”, không giống giáo dục phổ thông nên không thuộc điều chỉnh của Thông tư 28. Cấp sơ thẩm đã cố tình lẫn lộn các chế độ phụ phí, phụ cấp với chế độ tiền lương, tiền công,… từ đó buộc tội bị cáo Dung nhận tiền 2 lần. Quá trình thu thập tài liệu, điều tra viên chỉ thu thập tài liệu buộc tội, không thu thập tài liệu gỡ tội. Trên các cơ sở phân tích, luật sư Phương đề nghị HĐXX đình chỉ vụ án, trả tự do ngay cho bị cáo Dung tại tòa.

Các luật sư Ngô Thị Thu Hằng, luật sư Trần Thị Hồng Phúc, trong quá trình bào chữa tập trung vào việc phân tích các hoạt động tố tụng của cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hưng Nguyên và Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hưng Nguyên. Hai luật sư cho rằng hoạt động tố tụng của các cơ quan này có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật, dẫn đến việc xét xử của toà sơ thẩm chưa khách quan.

Luật sư Hằng đề nghị HĐXX áp dụng Khoản 1 Điều 359 Luật Tố tụng hình sự để hủy án sơ thẩm, trả tự do cho bị cáo Dung. Luật sư Trần Thị Hồng Phúc đặt câu hỏi, có hay không việc cố tình làm sai lệch hồ sơ vụ án. Đồng thời đề nghị tòa thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo Dung vì “phiên tòa còn kéo dài”.

Luật sư Nguyễn Hữu Toại, tập trung phân tích về thẩm quyền của cá nhân Giám định viên của Sở Tài chính, qua đó đặt câu hỏi về tính pháp lý của những văn bản giám định gửi cho cơ quan điều tra.

Luật sư Nguyễn Danh Huế đưa ra một số đánh giá liên quan đến việc khởi tố vụ án; việc bắt giam bị cáo Lê Thị Dung; các căn cứ buộc tội và tình tiết giảm nhẹ trong bản án sơ thẩm đối với bị cáo Lê Thị Dung… và cho rằng bản án sơ thẩm quá khắc nghiệt, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét, phán quyết thấu tình, đạt lý.

Chiều ngày 13/6, phiên tòa tiếp tục diễn ra với phần tranh luận.

