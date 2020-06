Bộ TT&TT tập huấn tuyên truyền về Năm Chủ tịch ASEAN 2020

Hội nghị tập huấn có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo; cùng dự có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 Nguyễn Quốc Dũng; đại diện một số đơn vị chức năng thuộc Bộ TT&TT; Bộ Công thương; Bộ Lao động Thương binh và Xã hội…



Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo nhấn mạnh: Trong 25 năm đồng hành cùng ASEAN, Việt Nam luôn tích cực, chủ động tham gia có trách nhiệm và để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong khu vực cũng như trên thế giới. Năm 2020, Việt Nam vinh dự đảm nhiệm những trọng trách lớn ở cả tầm khu vực và quốc tế, trong đó nổi bật là vai trò Chủ tịch ASEAN.

Đây là cơ hội để Việt Nam đóng góp thực chất và nhiều hơn nữa vào sự phát triển Cộng đồng ASEAN hài hòa, tự cường, sáng tạo, gắn kết, bản sắc, trách nhiệm và có khả năng thích ứng cao. Với chủ đề năm ASEAN 2020 là “ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng”, Việt Nam đã, đang và sẽ nỗ lực hết mình hợp tác cùng các nước thành viên, thực hiện thành công các trọng tâm ưu tiên của năm ASEAN 2020 và đó cũng là đóng góp thiết thực của Việt Nam cho một tương lai tươi đẹp hơn của ASEAN.

Toàn cảnh hội nghị

Khóa tập huấn nhằm cung cấp thông tin phục vụ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 (dự kiến tổ chức cuối tháng 6 năm 2020) và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vai trò của Việt Nam trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020 cho các phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về công tác chuẩn bị của nước chủ nhà, những kết quả hợp tác trong các trụ cột chính của ASEAN.

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo nhấn mạnh, đúng như chủ đề của Năm Chủ tịch ASEAN 2020 , trong bối cảnh và diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nước chủ nhà Việt Nam đã sớm nhận thức về nguy cơ bùng phát của dịch bệnh và đưa ra quyết định nhanh chóng, kịp thời để ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Việt Nam đã chủ động, thích ứng, linh hoạt xử lý nhằm ổn định tình hình, thúc đẩy đoàn kết, thống nhất và điều phối nỗ lực chung của cộng đồng ASEAN trong ứng phó với dịch bệnh.

Tại khóa tập huấn, các học viên được các chuyên gia của Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội truyền đạt 3 chuyên đề: Phát huy vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 trong bối cảnh COVID-19 do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 Nguyễn Quốc Dũng; Sáng kiến và giải pháp phục hồi kinh tế ASEAN trong năm Chủ tịch ASEAN 2020 do bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công thương; Thông tin về hợp tác ASEAN trong trụ cột văn hóa - xã hội chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao lần thứ 36, 37 do ông Nguyễn Mạnh Cường, Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

