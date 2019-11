Quân đội ASEAN tập trận chung, Trung Quốc và Nga tham gia "ké"?

Quân đội các nước ASEAN vừa có cuộc tập trận chung, huấn luyện nâng cao yếu tố tác chiến, đảm bảo an ninh khu vực. Nguồn ảnh: Sina. Cuộc tập trận có sự tham gia của nhiều khách mời danh dự trong đó có Australia, New Zealand và đặc biệt là Trung Quốc, Nga. Nguồn ảnh: Sina. Quân đội Trung Quốc tỏ ra khá "hăng hái" trong cuộc tập trận này khi huy động nhiều loại phương tiện chiến đấu, trực thăng cũng như binh lính góp mặt. Nguồn ảnh: Sina. Binh lính thuộc Quân đội Trung Quốc khá tò mò với khẩu súng trường tấn công của nước chủ nhà Thái Lan. Nguồn ảnh: Sina. Quân đội các nước ASEAN thăm quan khu vực trưng bày các loại súng bắn tỉa, súng trường tấn công của nước chủ nhà Thái Lan. Nguồn ảnh: Sina. Quân đội Indonesia cùng Quân đội Thái Lan thử súng bắn tỉa. Nguồn ảnh: Sina. Quân đội Thái Lan với trang bị súng trường tấn công dạng bullup loại QBZ-95 do Trung Quốc sản xuất. Nguồn ảnh: Sina. Quân đội Trung Quốc thể hiện màn tấn công khống chế khủng bố trong xe bus. Nguồn ảnh: Sina. Như thường lệ, lính Trung Quốc vẫn sử dụng súng trường tấn công QBZ-95 thay vì khẩu súng trường tấn công Type 191 đời mới vừa được trang bị. Nguồn ảnh: Sina. Các loại phương tiện chiến đấu được Trung Quốc mang tới "góp vui" trong cuộc huấn luyện chung ASEAN này. Nguồn ảnh: Sina. Quân đội Nga cũng không hề kém cạnh khi xuất hiện với trang phục và phương tiện tác chiến hiện đại. Nguồn ảnh: Sina. Quân đội Nga tại cuộc tập trận huấn luyện chung ASEAN. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Mỹ - ASEAN tập trận chung hàng hải.

