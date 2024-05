Bộ trưởng Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân dịp Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã về tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên , huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng dự có Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý.

Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh Nghệ An về dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: BTG

Trong không khí trang nghiêm, Bộ trưởng Tô Lâm cùng đoàn đại biểu dâng nén hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Người, vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng ta, nhân dân ta.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an nguyện hứa sẽ phát huy hơn nữa truyền thống anh hùng, tiếp tục đẩy mạnh học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: BTG

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho cán bộ chiến sỹ Công an nhân dân sự quan tâm đặc biệt, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; vì nhân dân phục vụ, là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước.

Người để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có lực lượng Công an nhân dân tư tưởng và những lời dạy quý báu. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân đã trở thành di sản tinh thần thiêng liêng, là nền tảng lý luận, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng Công an nhân dân, góp phần quan trọng làm nên những chiến công to lớn, thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.