Bỏ quên học sinh trên xe, trường Đồ Rê Mí bị đình chỉ... Gateway thì sao?

(Kiến Thức) - Cùng bỏ quên học sinh trên xe, cơ sở mầm non Đồ Rê Mí lập tức bị đình chỉ hoạt động trong khi đó việc bỏ quên học sinh trên xe trường Gateway khiến học sinh tử vong thì trường này vẫn đang hoạt động bình thường. Vì sao lại thế?

Cách đây 40 ngày, dư luận đã phải bàng hoàng thậm chí phẫn nộ trước vụ việc một học sinh trường Gateway tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trường.



Bởi cháu bé đã phải thiệt mạng một cách oan ức do chuỗi liên hoàn của sự vô cảm từ người đưa đón trẻ, đến lái xe rồi giáo viên tiếp nhận học sinh, thậm chí cả Ban giám hiệu nhà trường.

Đến thời điểm hiện tại, vụ việc vẫn đang được tiếp diễn điều tra, hai đối tượng đã bị khởi tố tội “Vô ý làm chết người” là Moniter Nguyễn Bích Quy và lái xe Doãn Quý Phiến.

Ai cũng nghĩ sau vụ việc này sẽ không còn học sinh nào bị bỏ quên trên xe, không còn học sinh nào phải chịu thảm cảnh suốt nhiều tiếng đồng hồ hoảng sợ, nguy hiểm đến tính mạng.

Bởi sau khi xảy ra vụ Gateway, ngoài việc tiến hành điều tra xử lý các cá nhân liên quan, vấn đề quản lý chặt chẽ xe đưa đón học sinh đã được Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ GD&ĐT, các tỉnh thành đưa ra và triển khai một cách quyết liệt.

Trường mầm non Đồ Rê Mí.

Thế nhưng mới đây, một học sinh mầm non mới 3 tuổi ở Bắc Ninh lại bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh trường Đồ Rê Mí nhiều tiếng đồng hồ dẫn đến hôn mê, suy hô hấp phải nhập viện cấp cứu thì sự bức xúc, phẫn nộ của dư luận tiếp tục nên đến đỉnh điểm.

Đồng thời cho thấy, dù các giải pháp được các cơ quan chức năng tích cực triển khai đến đâu cũng đều không có hiệu quả khi sự thiếu trách nhiệm, vô cảm đã trở thành thói quen dẫn đến người ta tiếp tục sao nhãng đến mức bỏ quên một đứa trẻ.

Theo dõi diễn biến hai vụ việc xảy ra trên xe đưa đón trường Gateway và trường Đồ Rê Mí Bắc Ninh mới đây dễ dàng thấy sự trùng lặp khi do sự bất cẩn của lái xe và các giáo viên, học sinh bị bỏ quên trên xe nhiều giờ đồng hồ mới được phát hiện.

May mắn hơn nam học sinh trường Gateway, cháu bé 3 tuổi tại cơ sở mầm non Đồ Rê Mí ở Bắc Ninh thoát chết là nhờ cửa kính hé mở 10 cm nhưng bé vẫn bị sốc nhiệt, suy hô hấp, ảnh hưởng đến sức khỏe nghiêm trọng.

Một chi tiết khác cũng khá giống nhau khi do sự vô cảm của người lớn, dù các cháu có danh sách trong xe đưa đón và đã được đón lên xe nhưng khi xuống xe, từ lái xe đến giáo viên tiếp nhận, giáo viên chủ nhiệm đều vô cảm đến mức dù thiếu học sinh cũng không tiến hành kiểm tra, không liên hệ với gia đình xem bé có đi học hay không? Sự bất cẩn của người lớn này đã khiến các em học sinh vô tội phải trả giá oan ức khi một em thiệt mạng, một em nguy kịch.

Đáng chú ý, hai sự việc xảy ra tại hai trường đều được quảng cáo với những tên gọi rất “đẳng cấp” là trường Quốc tế Gateway và cơ sở mầm non cao cấp Đồ Rê Mí.

Nhưng hai vụ việc có một chi tiết khác nhau rất đáng chú ý, cả hai đều là trường tư được cấp phép theo quy định của nhà nước nhưng khi xảy ra vụ việc học sinh bị bỏ quên trên xe, trường Gateway đến nay chưa bị đình chỉ và vẫn hoạt động bình thường, chưa có ai bị kỷ luật, chịu trách nhiệm về vụ việc ngoài lái xe và người đưa đón trẻ. Trong khi đó, theo Phòng GD&ĐT huyện Tiên Du, ngay khi xảy ra sự việc, cơ sở mầm non Đồ Rê Mí này đã bị đình chỉ hoạt động.

Dù biết rằng, xe đưa đón trường Gateway là do nhà trường ký với đơn vị vận tải bên ngoài hay xe đưa đón cơ sở mầm non Đồ Rê Mí là của cơ sở này nhưng khi xảy ra vụ việc học sinh bị bỏ quên trên xe dẫn đến tử vong hay thương tích thì nhà trường cũng khó có thể vô can.

Việc đình chỉ cơ sở mầm non Đồ Rê Mí là hoàn toàn đúng đắn và được dư luận ủng hộ. Bởi sau vụ Gateway, các cơ quan chức năng đã tích cực vào cuộc, đưa ra nhiều giải pháp để quản lý xe đưa đón học sinh, những thông tin về vụ việc đều được truyền thông đăng tải rất nhiều lần. Lẽ nào bà chủ cơ sở mầm non Đồ Rê Mí và người chồng là lái xe cơ sở này lại không biết, không nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý học sinh trên xe đưa đón.

Giải thích lý do này chỉ có thể hiểu đây không phải là sơ suất như lời Trưởng phòng GD&ĐT huyện Tiên Du nói mà gọi đúng tên đó là việc thiếu ý kiến, vô cảm, thiểu trách nhiệm của người lái xe khi được giao nhiệm vụ đưa đón học sinh cũng như giáo viên của nhà trường khi tiếp nhận quản lý sĩ số học sinh.

Tất nhiên cơ quan công an cấp địa phương sẽ xác minh làm rõ nguyên nhân, hậu quả điều tra làm rõ vụ việc trên và truy trách nhiệm của các cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật nhưng qua những vụ việc trên có thể thấy sự vô cảm đã thực sự đến mức báo động. Dư luận hi vọng các cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm những sai phạm, xem xét trách nhiệm pháp lý của các cá nhân, tập thể liên quan trong vụ việc học sinh bị bỏ quên trên xe tại trường Gateway và cơ sở mầm non Đồ Rê Mí để những vụ việc thương tâm trên sẽ không tiếp diễn.

Tuy nhiên, dù vụ việc có diễn ra theo hướng nào đi nữa, trách nhiệm pháp lý có đến đâu chăng nữa thì những lo lắng với các phụ huynh và với xã hội về an toàn của học sinh trên đường đi học và tại trường học là vẫn luôn thường trực và nóng bỏng sau những vụ việc trên liên tiếp xảy ra.

Bởi thực tế, những vụ việc như thế này không chỉ tác động đến gia đình có nạn nhân mà còn có thể gây xáo trộn đến đời sống của nhiều gia đình. Nhiều bậc phụ huynh sẽ không dám cho con đi xe buýt của nhà trường hoặc của các đơn vị vận tải. Việc đưa đón con sẽ trở nên nan giải, khó khăn hơn với các phụ huynh khi không phải ai cũng có đủ thời gian, điều kiện để đưa đón con hàng ngày.

Bởi vậy, việc nâng cao trách nhiệm của nhà trường về vấn đề đưa đón học sinh và siết chặt công tác quản lý về lĩnh vực này là cần thiết để không còn xảy ra những vụ việc đau lòng như thế này gây hoang mang trong xã hội. Muốn nâng cao trách nhiệm, tất nhiên cần xử lý nghiêm với cá nhân, nhà trường liên quan những vụ học sinh bị bỏ quên trên xe đưa đón.