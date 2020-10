Bộ Công an vượt 3 Thứ trưởng theo quy định: Vị nào sắp nghỉ hưu?

(Kiến Thức) - Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, việc Bộ Công an có 9 Thứ trưởng là do bổ nhiệm gối đầu trong kỳ đại hội này và tới đây nhiều thứ trưởng sẽ nghỉ hưu.

Tại cuộc họp báo giới thiệu, cung cấp thông tin liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020- 2025 ngày 8/10, thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Chánh Văn phòng Đảng ủy Công an Trung ương đã thông tin về việc báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội nêu một số Bộ, trong đó Bộ Công an có 9 Thứ trưởng, vượt quá 3 Thứ trưởng so với quy định.

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an phát biểu tại buổi họp báo.

Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết, theo quy định Bộ Công an và Bộ Quốc phòng có 6 Thứ trưởng, trong trường hợp đặc biệt sẽ có bổ nhiệm thêm, nhưng phải do Bộ chính trị và Trung ương quyết định.

“Đối với Bộ Công an là do bổ nhiệm gối đầu trong kỳ đại hội này. Sau đại hội tới đây, nhiều đồng chí sẽ nghĩ hưu”, thiếu tướng Tô Ân Xô nói, và khẳng định chắc chắn trong nhiệm kỳ mới, số lượng cấp phó của Bộ Công an sẽ không vượt quá quy định của Chính phủ.

Dư luận đặt câu hỏi, thời gian sắp tới, Thứ trưởng Bộ Công an nào sẽ nghỉ hưu?

Hiện Ban lãnh đạo Bộ Công an gồm Đại tướng Tô Lâm – Bộ trưởng còn có 9 thứ trưởng gồm thượng tướng Lê Quý Vương, thượng tướng Bùi Văn Nam, thượng tướng Nguyễn Văn Thành, trung tướng Trần Quốc Tỏ, trung tướng Nguyễn Văn Sơn, trung tướng Lương Tam Quang, thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, thiếu tướng Lê Quốc Hùng, thiếu tướng Lê Tấn Tới.

Trong đó, hiện thượng tướng Lê Quý Vương 64 tuổi; thượng tướng Bùi Văn Nam 65 tuổi; thượng tướng Nguyễn Văn Thành 63 tuổi.

Trước đó, báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, trong đó có việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gửi Quốc hội trước đó, cho biết đang có một số bộ, ngành có số lượng cấp phó nhiều hơn so với quy định.

Theo quy định tại luật Tổ chức Chính phủ năm 2015, số lượng Thứ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan ngang bộ không quá 5 (Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao không quá 6). Trong trường hợp do sáp nhập bộ, cơ quan ngang bộ hoặc do yêu cầu điều động, luân chuyển cán bộ của cơ quan có thẩm quyền, Thủ tướng trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Báo cáo cho biết, có 2 bộ có 9 Thứ trưởng (vượt 3) là Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Báo cáo Chính phủ lý giải, số lượng thứ trưởng nhiều hơn ở một số bộ “chủ yếu là do sắp xếp tổ chức bộ máy và yêu cầu của công tác cán bộ, như thực hiện chủ trương luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo từ địa phương về Trung ương”.

>>> Mời độc giả xem thêm video Thủ tướng bổ nhiệm 2 Thứ trưởng