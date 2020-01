Bộ Công an tăng cường 400 cảnh sát cơ động cho Công an Đồng Nai

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về mở cao điểm trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn toàn quốc, và Công văn của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) về tăng cường lực lượng CSCĐ hỗ trợ Công an tỉnh Đồng nai.

Ngày 14/1, Công an tỉnh Đồng Nai tiếp nhận 400 cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát cơ động từ Bộ Công an, phối hợp với địa phương trấn áp tội phạm vào cao điểm cuối năm.