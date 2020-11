Bố chồng đánh con dâu và 2 cháu nội nguy kịch: Phạm tội giết người?

Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đang điều tra vụ việc bố chồng đánh con dâu cùng 2 cháu nội dẫn đến chấn thương nặng.



Trước đó, khoảng 18h ngày 13/11, trong lúc gia đình đang ăn cơm, do mâu thuẫn từ trước, ông Hoàng Trần Cổn (SN 1949, trú tại thôn Nam Viên, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân) đã dùng búa đinh đánh vào đầu con dâu là P.T.D. (SN 1987) cùng 2 cháu nội là: H.T.Y.N (SN 2011) và H.N.V (SN 2016).

3 mẹ con chị D. sau đó được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh (Nghệ An) cấp cứu. Tuy nhiên, vì vết thương quá nặng, chị P.T.D. (34 tuổi) được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An. 2 con chị D. là cháu cháu H.T.Y.N. và H.N.V. được chuyển lên bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An điều trị.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Báo Hà Tĩnh.

Đáng chú ý, chị D. được xác định mang thai đứa con thứ 3 hơn 23 tuần. Hiện sức khoẻ thai nhi đang được đội ngũ y bác sĩ theo dõi, chưa thể nói trước điều gì. Cháu V. được xác định bị vỡ hộp sọ, lúc tỉnh lúc mê. Khi tỉnh dậy bệnh nhi gào khóc, nôn ói, tiên lượng xấu. Bé N. bị thương ở vùng đầu, sức khoẻ đang dần ổn định.

Sau khi đánh đập con dâu và 2 cháu nội, ông Cổn đã bỏ trốn khỏi hiện trường và được xác định uống thuốc bảo vệ thực vật với ý định tự tử. Lực lượng chức năng sau đó phát hiện và đưa ông Cổn đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu.

Trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng văn phòng Luật sư Nguyễn Anh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, vụ việc xảy ra rất thương tâm trong gia đình khi nạn nhân là con dâu đang mang thai và những cháu nhỏ là người yếu thế, đối tượng đặc biệt được pháp luật bảo vệ.

“Rất có thể do mâu thuẫn trong gia đình kéo dài, do bực tức, thiếu kiềm chế bản thân nên ông Cổn đã sử dụng hung khí nguy hiểm đánh con dâu vào các vùng trọng yếu trên cơ thể con dâu gây chấn thương nặng. Không những vậy, ông Cổn còn vô cớ đánh vỡ hộp sọ cháu nội mình rất dã man, tàn bạo” – Luật sư Thơm nêu ý kiến.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm.

Theo luật sư Thơm, xét hành vi của ông Cổn thể hiện sự côn đồ, hung hãn đã xâm phạm đến quyền được sống của người khác, trong đó có phụ nữ đang mang thai và 2 cháu bé. Hành vi phạm tội của ông Cổn đã cấu thành tội Giết người .

Tội danh và hình phạt được quy định tại điểm a, b, c, n Khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự.

Trường hợp nạn nhân không tử vong là nằm ngoài ý muốn chủ quan do được cấp cứu kịp thời nên ông Cổn vẫn phải chịu trách nhiệm về tội Giết người trong trường hợp phạm tội chưa đạt theo quy định tại Điều 15 Bộ luật hình sự.

Điều 123. Tội giết người 1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình: a) Giết 02 người trở lên; b) Giết người dưới 16 tuổi; c) Giết phụ nữ mà biết là có thai; n) Có tính chất côn đồ;

