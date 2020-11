Cuồng ghen vì yêu chung 1 cô gái, và những kết cụ bi thảm

Tử hình kẻ cuồng ghen, đâm chết bạn thân: Ngày 13/11, Đinh Hoàng Giang, 33 tuổi, bị TAND Hà Nội tuyên tử hình về tội Giết người. Theo cáo trạng, tháng 7/2015, Giang bị Công an tỉnh Đăk Nông khởi tố về tội Hủy hoại rừng song trốn khỏi địa phương. Tháng 9/2018, trong thời gian lao động tại Hà Nội, Giang quan hệ tình cảm với chị Huỳnh Thị Hạnh, 34 tuổi. Sau ba tháng, chị Hạnh chủ động chia tay để quay về vun vén cuộc sống với chồng người Hàn Quốc và hai con. Giang ghen, cho rằng chị Hạnh lấy cớ để quan hệ tình cảm với anh Nguyễn Thành Vinh, là bạn chung của cả hai. Ngày 19/5/2019, Giang mang ba bó hoa và hai cốc chè đến nhà riêng của chị Giang tại khu đô thị Bắc An Khánh, huyện Hoài Đức. Thấy anh Vinh nấu ăn trong bếp, Giang lao vào tấn công. Bị đâm trúng ngực phải, nạn nhân van xin, chạy lên tầng 2 khóa cửa song Giang tiếp tục truy sát. Khi anh Vinh tử vong tại chỗ, Sát hại người nghi là "tình địch" ở đám giỗ nhà mẹ vợ: Ngày 13/11, Công an tỉnh Bến Tre đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Bình Trọng (54 tuổi ngụ thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, Bến Tre) để điều tra về tội giết người. Theo điều tra ban đầu, ngày 11/11, Trọng về dự đám giỗ tại nhà mẹ vợ ở ấp Phước Tự, xã An Khánh, huyện Châu Thành. Tại đây, Trọng có uống rượu chung bàn với ông Đặng Hữu Phước (58 tuổi, ngụ xã Tam Phước, huyện Châu Thành). Trong lúc nhậu chung, Trọng có lời lẽ ghen tức với ông Phước do nghi ngờ vợ mình và ông Phước có quan hệ tình cảm lén lút với nhau. Sau đó Trọng đi ra chòi giữ vườn cách nhà khoảng 100 m lấy một con dao nhọn rồi quay trở lại bàn nhậu. Trọng dùng dao tấn công vào vùng cổ ông Phước. Khi ông này bỏ chạy thì bị Trọng đuổi theo tấn công tiếp... Nạn nhân tử vong trước lúc nhập viện. Sát hại tình địch giữa phố: Ngày 24/10, Công an tỉnh Bắc Giang nhận được tin báo trên địa bàn phường Mỹ Độ, TP Bắc Giang xảy ra án mạng. Nạn nhân là anh Nguyễn Mạnh Hải (38 tuổi, ở phường Thọ Xương, TP Bắc Giang). Cơ quan điều tra xác định Phạm Hùng Sơn là kẻ gây án. Đến ngày 25/10, lực lượng chức năng phát hiện Sơn đang lẩn trốn tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang nên vận động ra đầu thú. Bước đầu, Sơn khai nhận, giữa anh ta và anh Nguyễn Mạnh Hải cùng có tình cảm với chị L. (39 tuổi, trú tại phường Mỹ Độ) nên xảy ra mâu thuẫn. Khoảng 19h ngày 24/10, Sơn gặp anh Hải tại đường Mỹ Độ, phường Mỹ Độ nên đã chặn đường dùng dao đâm tử vong. Sơn từng có 5 tiền án về các tội Cướp tài sản, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy. (Ảnh minh họa). Chồng cầm dao đâm vợ trọng thương, tình địch tử vong ở nhà trọ: Khoảng 8h35 ngày 18/10, Lục Duy Khánh (SN 1982, trú tại Tuyên Quang) từ quê xuống phòng trọ thuộc thôn Trung Đồng, xã Vân Trung, huyện Việt Yên nơi vợ ở là chị Tướng Thị Thúy (SN 1996) đang làm công nhân tại đây. Khánh cầm dao đâm chị Thuý cùng anh Nguyễn Ngọc Văn (sinh năm 2000, trú tại Bắc Giang) đang ở trong nhà. Hậu quả anh Văn bị thương ở cằm, sườn trái và ngực phải. Sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tuy nhiên do vết thương quá nặng anh Văn đã tử vong tại Bệnh viện quân y 110 - Bắc Ninh. Chị Thúy bị thương ở tay trái và ngực phải. Nguyên nhân ban đầu do mâu thuẫn về tình cảm, Khánh đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị Thúy và anh Văn. Sát hại tình địch, đâm vợ bị thương: Khoảng 18h ngày 1/9, Nguyễn Hữu Tân (38 tuổi, trú TP.Uông Bí, Quảng Ninh) thấy vợ là chị Nguyễn Thị S. (35 tuổi) đi vào phòng 202 nhà nghỉ Dũng Anh (TP.Uông Bí) cùng anh Nguyễn Thành C. (35 tuổi, trú tại thôn Đoàn Xá, xã Hồng Phong, TX.Đông Triều, Quảng Ninh). Phát hiện vợ có quan hệ bất chính với anh C., Tân đã dùng dao đâm anh C. và chị S. Vụ việc khiến anh C. tử vong khi trên đường được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, chị S. bị thương nặng. Sau khi gây án, Tân đã bỏ trốn khỏi hiện trường. (Ảnh minh họa). Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

