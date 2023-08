Bình Dương: Bắt nhóm thanh niên cướp, chém người trong đám tang

Ngày 18/8, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ nhóm thanh niên gồm Trần Hữu Kỳ (19 tuổi, quê An Giang), Nguyễn Bùi Thanh Tú (21 tuổi, quê Đồng Tháp), La Chí Hưng (21 tuổi, quê An Giang), Trương Vũ Bảo (22 tuổi, quê Cà Mau), Lê Minh Tài (18 tuổi), dùng vũ khí tấn công người dân tại đám tang trên địa bàn.

Cũng liên quan đến vụ việc, riêng trường hợp của L.M.T (13 tuổi, quê Bình Dương) do đang tuổi vị thành niên nên được cho tại ngoại để xử lý sau.

Trước đó, tối 6/8 cả nhóm tập trung nhậu ở nhà Lê Minh Tài (phường Tân Định, thị xã Bến Cát). Trong lúc nhậu, Tài đã rủ cả nhóm đi kiếm “bò lạc” nhưng không ai tán thành. Sau đó, Trần Hữu Kỳ nói đi xin tiền người đi đường thì cả nhóm tán thành. Kỳ cầm theo dao có sẵn tại nhà Tài rồi cả nhóm đi xin tiền.

Nhóm thanh niên tại cơ quan công an.



Nhóm thanh niên đi đến đường Mỹ Phước – Tân Vạn ( thuộc thị xã Bến Cát) thì thấy người đi đường. Cả nhóm đuổi theo yêu cầu dừng lại, thấy vậy người dân bỏ chạy. Chạy được một đoạn thì người này thấy có đám tang nên chạy vào cầu cứu. Nghe cướp, ông L từ trong đám tang chạy ra thì bị Kỳ dùng dao chém gây thương tích. Còn các thành viên trong nhóm dùng ghế tấn công mọi người trong đám tang.



Qua thời gian truy xét, lực lượng công an TX Bến Cát đã bắt giữ được nhóm thanh niên, tại cơ quan công an nhóm thanh niên đã khai, nhận hành vi của mình.