Nghệ An: Bắt nhóm thanh niên đập nát hơn 2 tạ dưa của cụ ông

Ngày 5/7, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, ngày 3/7, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh ghi lại cảnh cụ ông ở xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu (Nghệ An) nằm vật lộn, khóc ròng trên ruộng dưa hấu. Bên trong ruộng dưa, phần lớn những quả đang độ chín bị đập vỡ nát. Những hình ảnh trên đã gây bức xúc, bất bình trong quần chúng nhân dân. Qua xác minh, vụ việc xảy ra tại ruộng dưa hấu của gia đình ông Phan Văn Tôn (SN 1956, trú tại xã Diễn Kỷ). Chiều 4/7, Công an huyện Diễn Châu đã điều tra, làm rõ 5 đối tượng thực hiện hành vi huỷ hoại tài sản là Chu Văn Cường (SN 2002); Chu Minh Nam (SN 2004); Nguyễn Trọng Tấn (SN 2005); Nguyễn Đức Phong (SN 2004) và Lê Trung Huấn (SN 2004) cùng trú tại xã Quỳnh Diễn, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). Trước đó, khoảng 13h30 ngày 3/7, ông Tôn cùng người thân ra ruộng thì phát hiện một diện tích dưa hấu chuẩn bị thu hoạch bị kẻ gian phá nát, hàng trăm quả dưa bị đập vỡ tung tóe. Quá xót xa trước ruộng dưa chuẩn bị thu hoạch bị kẻ gian phá hoại, ông Phan Văn Tôn đã khóc lóc thảm thiết, nằm sõng soài bên ruộng dưa mà gia đình đã dày công chăm bón. Được biết, số diện tích bị kẻ gian phá khoảng 200 – 250m2, hơn 2,5 tạ dưa hấu bị phá hoại, đập bể, vỡ nát, ước tính thiệt hại hàng triệu đồng. Hiện, vụ bắt nhóm thanh niên đập nát hơn 2 tạ dưa của cụ ông ở Nghệ An đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

