Ngày 22/11, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) cho biết, qua nhiều ngày mật phục theo dõi quy luật hoạt động của các đối tượng, chủ yếu là thanh thiếu niên có biểu hiện đua xe lạng lách đánh võng qua nhiều tuyến phố gây nguy hiểm cho người dân, Giám đốc Công an TP chỉ đạo cảnh sát giao thông chủ động lên phương án phối hợp cùng các lực lượng Công an thành phố vây bắt nhóm đối tượng trên. Theo đó, vào khoảng 22h30 đêm 21/11, nhận được thông tin từ quần chúng nhân dân có hàng chục xe máy tụ tập thành từng đoàn lạng lách đánh võng trên các tuyến đường Trần Quang Khải, Trần Hưng Đạo, Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) Công an TP Hà Nội đã tổ chức phương án đón lõng vây bắt trên đường Trần Quang Khải, Trần Hưng Đạo. Tại thời điểm lực lượng chức năng vây bắt, mặc dù đã tổ chức chăng dây, ra tín hiệu dừng xe từ xa ngăn chặn các đối tượng. Tuy nhiên, nhiều đối tượng manh động vẫn bất chấp đã lao thẳng vào tổ công tác, va chạm với nhiều phương tiện của người dân. Ngay trong đêm 21 và rạng sáng ngày 22/11, tại Phòng Cảnh sát giao thông đã tiến hành test nhanh COVID-19 cho hơn 40 đối tượng bị bắt giữ. Qua phân loại các đối tượng đều rất trẻ đang trong độ tuổi học sinh học sinh lớp 9 đến lớp 12 có độ tuổi sinh từ năm 2001 đến năm 2007. Khai thác tại chỗ, nhiều đối tượng khai nhận chủ động tháo biển kiểm soát, độ lại xe để tham gia đua xe, làm náo loạn đường phố. Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hà Nội đang tạm giữ gần 30 phương tiện và làm thủ tục bàn giao các đối tượng cho Phòng Cảnh sát hình sự thụ lý theo thẩm quyền. >>> Video: Vây bắt nhóm thanh niên đua xe náo loạn đường phố Hà Nội. Nguồn: TTXVN.

