Bình Dương: 3 người đàn ông chết thảm trong lò phế liệu

(Kiến Thức) - Bước đầu, công an xác định 3 người đàn ông tử vong trong lò phế liệu của công ty chuyên kinh doanh tái chế phế liệu có dấu hiệu bị ngạt khí.

Ngày 26/9, Công an TX.Dĩ An đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương điều tra làm rõ nguyên nhân 3 công nhân tử vong trong lò phế liệu ở công ty chuyên kinh doanh tái chế phế liệu

tại khu vực.

Theo điều tra, sáng 23/9, anh Huỳnh Minh Đức (quản đốc của công ty Samina, 30 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) đi kiểm tra máy nghiền phế liệu ở Công ty Samina trụ sở ở KP.Tân Thắng, phường Tân Bình, TX.Dĩ An chuyên kinh doanh ngành nghề tái chế phế liệu thành thép cuộn, thanh thép. Lúc này, anh nhận được tin báo có 2 công nhân bị điện giật ở lò số 5 của công ty.

Anh đi xuống phòng ngắt điện rồi chạy tới hiện trường. Khi vừa tới nơi, anh Đức thấy anh Bùi Anh Duy (37 tuổi, ngụ TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương), Trần Văn Bảy (41 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng, trú tỉnh Bình Dương, cùng là công nhân) đang nằm gục trong lò.

Anh dùng thang đi xuống để đưa 2 công nhân lên. Tuy nhiên, người này cảm thấy choáng nên leo ngược lên lại.

Lúc này, anh Đào Biển (31 tuổi, ngụ tỉnh tỉnh Sóc Trăng, trú tỉnh Bình Dương) thấy vậy nên leo xuống đỡ thì gục ngã nằm bên dưới.

Nhiều công nhân khác không dám tiếp cận lò mà dùng cây cây sào thao tác điện móc vào lưng quần của từng người kéo ra khỏi lò. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng anh Duy, Bảy, Biển đã tử vong.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Bước đầu, các nạn nhân tử vong có dấu hiệu bị ngạt khí. Hiện công an đang điều tra làm rõ.