Bình Định: Chủ hụi tuyên bố “vỡ nợ” trước Tết, cả làng nhốn nháo

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 12/1, một số người dân kéo đến nhà bà Hà Thị T. (47 tuổi), trú thôn An Quang Đông, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định để đòi nợ. Sự việc càng xôn xao khi được người dân livestream trên mạng xã hội facebook.

Công an xã Cát Khánh, huyện Phù Cát và chính quyền địa phương đã đến vận động người dân không tụ tập đông người. Đến khuya cùng ngày, người dân mới giải tán.

Theo thông tin ban đầu, nhiều người dân ở đây góp hụi cho bà T. từ đầu năm 2022. Tổng tiền góp theo đợt từ 3-5 triệu đồng/người/tháng. Đến kỳ hốt hụi, nhiều người tới nhà bà T. để lấy tiền thì nhận được thông tin bà này đã bỏ nhà vào TP HCM. Sau đó, bà T. thông báo cho người góp hụi là đã mất khả năng chi trả, tuyên bố vỡ nợ .

Chủ hụi tuyên bố “vỡ nợ” trước Tết khiến cả làng quê nhốn nháo. Ảnh: TT

Hiện chưa có thông tin cụ thể về số tiền vỡ hụi, số người tham gia góp hụi với bà T.. Tuy nhiên, đã có vài chục người tập trung ở khu vực nhà văn hóa thôn để đòi nợ, trong đó, số người góp ít thì khoảng vài chục đến vài trăm triệu đồng, có người lên tới 1 tỉ đồng.

Theo nhiều người dân ở thôn An Quang Đông, xã Cát Khánh, ngoài số tiền mà người dân tham gia góp hụi, bà T. còn vay tiền của nhiều người, có người cho vay hàng trăm triệu đồng.

Bước đầu, UBND huyện Phù Cát cùng Công an huyện Phù Cát, Công an xã Cát Khánh vận động người dân không tập trung gây mất an ninh trật tự. Đồng thời, hướng dẫn những người tham gia vào đường dây góp hụi này làm đơn, báo cáo cơ quan chức năng để thống kê thiệt hại và có phương án xử lý.

>>> Mời độc giả xem thêm video Con nợ dùng búa giết chủ nợ, phi tang xác trong bao tải: