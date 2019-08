Biểu dương chiến sĩ cứu cháu bé bị co giật trên sân Thiên Trường

Các cán bộ chiến sĩ cứu cháu bé bị co giật được khen gồm: Đại úy Trần Đức Giảng, Đại đội trưởng Cảnh sát cơ động; Trung sỹ Trần Thanh Hiếu, chiến sĩ nghĩa vụ Phòng Cảnh sát cơ động; Thiếu úy Bùi Văn Mạnh và Thượng sỹ Phan Quốc Việt, cán bộ Đội 1, Phòng Cảnh sát Phòng chống ma túy; Thiếu úy Trần Quang Đạt, cán bộ Đội Tham mưu.

Theo Công an tỉnh Nam Định, sự việc xảy ra vào phút 70 của trận đấu giữa Câu lạc bộ Dược Nam Hà Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai. Khán giả trên sân đang cổ vũ cuồng nhiệt cho hai đội thì ở góc khán đài B nhốn nháo khi một cổ động viên nhỏ tuổi bị co giật, có nguy cơ bị “tụt lưỡi”. Đang làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở khu vực đường piste của sân vận động, Đại úy Trần Đức Giảng cùng các đồng đội đã kịp thời sơ cứu và khẩn trương đưa cháu bé ra xe cấp cứu.

Đại úy Trần Đức Giảng, Đại đội trưởng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nam Định và đồng đội sơ cứu kịp thời cháu bé bị co giật “tụt lưỡi” khi đang xem trận đấu giữa Câu lạc bộ Dược Nam Hà Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Công Luật /TTXVN

Chia sẻ với phóng viên về hành động này, Đại úy Trần Đức Giảng cho biết, các chiến sĩ làm nhiệm vụ đã được học cách sơ cứu trong một vài trường hợp khẩn cấp. Do đoạn đường từ khán đài ra xe cứu thương khá xa, trong điều kiện chưa tìm được vật gì mềm để ngăn không cho lưỡi của cháu bé tụt vào trong, ảnh hưởng đến quá trình hô hấp gây nguy hiểm đến tính mạng nên tôi đã quyết định dùng ngón tay cái của mình đưa vào miệng cháu.

“Giúp đỡ người khác, nhất là những trường hợp có thể nguy hiểm đến tính mạng là việc nên làm. Lúc đó, nếu không phải tôi mà là chiến sĩ khác và những người hiểu về vấn đề này ở gần cháu bé cũng sẽ hành động như vậy”, Đại úy Giảng chia sẻ.

Nhờ được sơ cứu và đưa đi cấp cứu kịp thời nên cháu Trần Minh Nhật, 4 tuổi ở xã Lộc An, thành phố Nam Định đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe ổn định và trở về nhà với gia đình.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định nhấn mạnh: Việc làm của các cán bộ chiến sĩ, nhất là hành động kịp thời của Đại úy Trần Đức Giảng đã để lại hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân, đúng với tinh thần Công an nhân dân vì dân phục vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự trị an trên địa bàn.

Giám đốc Công an tỉnh Nam Định đề nghị, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Nam Định cần không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong tình hình mới. Cùng với đó, cán bộ chiến sĩ phải đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; bám sát cơ sở, gắn bó mật thiết với nhân dân; xây dựng thế trận an ninh nhân dân, phát huy tinh thần đấu tranh tố giác tội phạm trong cộng đồng, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ cuộc sống bình yên.

Theo các bác sĩ, hiện tượng “nuốt lưỡi” hay “tụt lưỡi” xảy ra khi một người bị co giật, bất tỉnh, cơ lưỡi giãn ra, có thể chèn ép đường thở, đặc biệt khi nạn nhân ở tư tế nằm ngửa. Khi bị nghẹt đường thở không được cấp cứu kịp thời sẽ gây tím tái do thiếu oxy, có thể tử vong.

Trong trường hợp này, nguyên tắc xử trí cơ bản nhất là phải lập tức khai thông đường thở cho nạn nhân bằng cách cho nằm nghiêng, tránh cho khối cơ lưỡi tụt ra phía sau, nhất là với người đang có rối loạn ý thức. Có thể ngáng miệng nạn nhân bằng những vật dụng mềm như: băng gạc, vải, tránh dùng các vật cứng cho vào miệng.