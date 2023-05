Bị xịt hơi cay vào mặt, công an vẫn dũng cảm bắt trộm

Ngày 11/5, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh anh công an đuổi theo 3 thanh niên nghi trộm xe máy ở phường 2, quận Tân Bình, TP HCM. Theo đó, khoảng 16h45 ngày 10/5, người dân trên đường Bạch Đằng, phường 2 thấy anh công an chạy bộ đuổi theo 3 thanh niên, trong đó 2 người ngồi trên xe máy, 1 người chạy bộ theo phía sau. Đối tượng ngồi phía sau xe máy đã xịt hơi cay vào anh công an để giải nguy cho thanh niên đang chạy bộ.

Video: camera an ninh ghi lại vụ việc.

Tuy nhiên, tên chạy bộ chưa kịp lên xe thì anh công an đã nắm được cổ áo người này rồi quật ngã xuống đường. Lúc này, người dân xung quanh cũng chạy đến hỗ trợ khống chế tên trộm. Thấy đồng bọn bị bắt, hai tên chạy xe máy nhanh chóng chạy thoát thân - thông tin trên Báo Người lao động.

Công an TP HCM cũng đưa tin, nhân vật chính trong đoạn clip này là Trung uý Trần Nhật Duy - cảnh sát khu vực Công an phường 2, quận Tân Bình. Đại uý Lê Hữu Lộc, Trưởng Công an phường 2, quận Tân Bình cho biết, chuyện về anh cảnh sát khu vực dũng cảm bắt tội phạm được chia sẻ trên MXH xảy ra vào lúc 16h ngày 10/5. Thời điểm này, Trung uý Trần Nhật Duy được phân công tuần tra trên địa bàn đảm trách, phòng ngừa tội phạm.

Đối tượng bị khống chế, bắt giữ.

Quá trình tuần tra, tổ công tác của Trung uý Duy phát hiện 3 đối tượng khả nghi, đi trên 2 xe mô tô liên tục rảo quanh cửa hàng tiện lợi (địa chỉ tại B22, đường Bạch Đằng). Sau đó, chiếc xe chở theo 2 đối tượng nhanh chóng dừng lại trước cửa hàng tiện lợi, tên ngồi sau rón rén tiếp cận một xe tay ga đắt tiền, đang đậu trước cửa.

Lúc này, đối tượng đi một mình đã cho xe hướng lên cách đó khoảng 20 mét, làm nhiệm vụ “cản địa”. Phát hiện đối tượng chuẩn bị ra tay, tổ công tác Công an phường 2 lập tức áp sát, tiến hành kiểm tra hành chính. Phát hiện "có biến", 2 đối tượng đã liều mình tăng ga, cho xe đâm thẳng vào người Trung uý Trần Nhật Duy nhằm mở đường thoát thân. Cú va chạm khiến cả ba ngã ra đường. Chúng tiếp tục bỏ chạy hướng về nơi có đồng bọn đang nổ máy xe chờ sẵn.

Trung uý Trần Nhật Duy với tinh thần đấu tranh tội phạm cao độ đã vùng lên truy đuổi, quyết không cho chúng có cơ hội tẩu thoát. Đồng chí Duy sau đó đã dùng tay khống chế đối tượng ngồi sau, bất chấp việc phải hứng trọn cả bình hơi cay xịt vào mặt.

Khuôn mặt của trung uý Duy sau khi bị các đối tượng sử dụng hơi cay tấn công. Ảnh Công an TP HCM.

Tại cơ quan công an, bước đầu xác định đối tượng được Trung uý Duy khống chế có tên Đinh Văn Vĩnh (SN 1977, quê Thái Bình). Vĩnh là đối tượng bất hảo, có 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Trong cùng ngày, Công an phường 2 đã phối hợp cùng Đội CSHS, Công an quận Tân Bình khẩn trương xác định 2 đối tượng còn lại.

“Thật sự vào thời điểm đó, tôi chỉ có suy nghĩ làm sao để khống chế được các đối tượng. Trong tình huống này đồng đội nào của tôi đang công tác tại Công an phường 2, quận Tân Bình cũng đều sẵn sàng đương đầu, không quản nguy nan” – Trung uý Trần Nhật Duy khiêm tốn chia sẻ.