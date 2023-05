Lý lịch Tuấn “thần đèn” thế nào mà giang hồ Thanh Hóa cũng khiếp đảm?

Ngày 11/5, lực lượng chức năng tiến hành ngăn đường, không cho các phương tiện và người dân qua lại khu vực trước nơi ở của Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn "thần đèn") tại phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Sự việc không chỉ gây chú ý cho nhiều người dân mà thông tin này còn được chia sẻ mạnh trên mạng xã hội. Tại Thanh Hóa, nhiều người biết đến cái tên Tuấn "thần đèn". (Theo Sức khỏe Đời sống) Tuấn “thần đèn” tên thật là Nguyễn Anh Tuấn (SN 1974, trú phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa), đã từng vào tù ra tội. Thanh thế của băng nhóm Tuấn “thần đèn” mỗi ngày một tăng bởi sự liều lĩnh, lì lợm và manh động. Lĩnh vực hoạt động của chúng là cho vay lãi cao, tổ chức siết nợ, đòi nợ, cưỡng đoạt tài sản, gây thương tích, huỷ hoại tài sản, can dự vào các hoạt động kinh tế, bảo kê, thâu tóm các mỏ đất, cát… Nhóm của Tuấn vươn đến khắp các địa bàn để làm ăn gây mất an ninh trật tự, khiến người dân hoang mang. Dưới trướng của Tuấn có hàng chục tay chân là các đối tượng hình sự cộm cán từng có nhiều tiến án, tiền sự, không ngại manh động, sử dụng vũ khí nóng để giải quyết mâu thuẫn. Hơn nữa, chúng có nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với cơ quan chức năng. Thời gian gần đây, lĩnh vực hoạt động mới của Tuấn là thâu tóm các mỏ đất, cát. Thủ đoạn của Tuấn là nơi nào được cấp mỏ khai thác đất, cát, Tuấn liền chỉ đạo đàn em đến thăm dò rồi mua lại các phần đất của người dân xung quanh các mỏ. Sau đó, Tuấn đưa máy móc đến khai thác tài nguyên đem bán, nếu các chủ mỏ có thái độ phản ứng liền bị đàn em của Tuấn đến đe dọa, phá máy móc không để làm ăn. Chính vì vậy, mặc dù bức xúc cực độ nhưng ít ai dám lên tiếng nếu biết đó là địa bàn làm ăn của Tuấn “thần đèn”. Thủ đoạn của Tuấn “thần đèn” là ít khi ra mặt hành động, mà chỉ đạo đàn em sẵn sàng vì đại ca mà “vào sinh ra tử”. Ít ai biết, để có số má như hiện tại, Tuấn “khởi nghiệp” bằng nghề trộm cắp xe máy. Hắn tham gia vào đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe máy chuyên nghiệp liên tỉnh. Khi đã giàu có nhờ công việc bất chính này, Tuấn “thần đèn” chuyển nghề sang lĩnh vực bảo kê và cho vay nặng lãi. Các nhà hàng, cơ sở kinh doanh phải cống nạp tiền cho nhóm của Tuấn để yên ổn làm ăn (Theo ANTT) Gần đây nhất, ngày 30/10/2019, Tuấn "thần đèn" bị Tòa án nhân dân thành phố Thanh Hóa tuyên phạt 10 tháng tù về hành vi gây rối trật tự công cộng. Cụ thể, tại vụ án này, Tuấn chỉ đạo đàn em tìm, đánh, nổ nhiều phát súng thị uy nhóm của Lê Quang Cường (Cường "gấu"). Sau đó, Tuấn "thần đèn" cùng đàn em bỏ trốn trước khi bị bắt. Trước đó, năm 2014, Tuấn "thần đèn" đã bị TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 5 năm tù giam vì đánh ông Bùi Hữu Thược - Giám đốc Công ty Sao Khuê (trụ sở tại xã Quảng Thịnh, TP.Thanh Hóa) sau khi ông Thược vay số tiền 2 tỷ đồng, nhưng bị tính lãi lên tới 8 tỷ đồng, mất khả năng chi trả. Mới ra tù, Tuấn "thần đèn" đã gây ra sự việc gây rối trật tự công cộng như trên. Tuấn "thần đèn" được cho là người có nhiều bất động sản, xe ô tô nhờ những hoạt động như khai thác cát, cho vay tài chính... Tuấn từng can thiệp nhiều vào hoạt động đấu thầu tại các địa phương. Doanh nghiệp muốn "yên ổn" đều phải thỏa hiệp, tự dàn xếp với Tuấn "thần đèn". Sau khi ra tù, thời gian mạng xã hội bùng nổ, Tuấn "thần đèn" từng lên mạng xã hội đăng đàn, phát ngôn cảnh cáo, gửi thông điệp "rắn" tới một số giang hồ mạng xã hội (Theo Dân Việt) >>> Xem thêm video: Đại ca giang hồ bị bắn chết khi vừa bước xuống ô tô. Nguồn: ĐTHĐT.

