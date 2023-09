Bị tố sàm sỡ nữ bệnh nhân 16 tuổi: Tường trình của nam học viên

Liên quan tới vụ bị tố sàm sỡ nữ bệnh nhân 16 tuổi, ngày 16/9, trao đổi với báo chí, đại diện Bệnh viện Việt Đức cho biết, người bị tố là học viên, không phải là nhân viên bệnh viện, như bác sĩ hay kỹ thuật viên. Theo tường trình với Bệnh viện, ê-kíp trực (trong đó có học viên) "biết đang có việc người nhà đứng ở ngoài quay camera qua ô cửa, ê-kíp vẫn chụp như bình thường".

Người nhà bệnh nhân 16 tuổi tố bị sàm sỡ khi chụp X-quang tại Bệnh viện Việt Đức. Ảnh cắt từ video

Đại diện Bệnh viện Việt Đức cho biết thêm, nam học viên cũng khẳng định không có hành động nào sàm sỡ như trên mạng xã hội phản ánh. Thông tin từ Bệnh viện, những ngày sau khi xảy ra sự việc, nam học viên nhận được tin nhắn từ phía gia đình của bệnh nhân, nên anh này tiếp tục báo cáo với Bệnh viện.

Đại diện Bệnh viện Việt Đức nói: "Sau khi yêu cầu ê-kíp giải trình, báo cáo, Bệnh viện đã chủ động cung cấp thông tin, trích xuất dữ liệu camera của viện, tin nhắn giữa gia đình bệnh nhân và học viên cho công an phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm. Bệnh viện cũng đề nghị cơ quan công an xác minh, làm rõ "đúng bản chất và hiện tượng", xử lý nghiêm nếu có vi phạm. Lực lượng công an đang củng cố chứng cớ".

Ngày 15/9, cơ quan công an đã mời hai bên lên làm việc, nam học viên có mặt, nhưng gia đình và bệnh nhân không đến. Sự việc đang trong quá trình điều tra, làm rõ. Tuy nhiên, vị đại diện Bệnh viện cũng cho biết, qua việc này, Bệnh viện đã yêu cầu toàn hệ thống của viện rút kinh nghiệm trong kỹ năng giao tiếp, tránh vô tình gây ra những tình huống hiểu nhầm.

Đại diện Bệnh viện Việt Đức cũng cho hay: "Về nguyên tắc, khi chụp X-quang, bệnh nhân được yêu cầu kéo quần dài xuống, cởi áo ra, là hoàn toàn bình thường, do liên quan việc khóa hoặc cúc quần/áo, những đồ kim loại khi chụp lên sẽ che mất phim, còn quần áo lót vẫn để nguyên".

Cơ sở y tế này cũng cho biết tới đây sẽ tăng cường các biện pháp giám sát như lắp đặt thêm camera tại nhiều vị trí, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế; thêm bằng chứng khách quan để phân xử, chấn chỉnh, xử lý những hành vi chưa đúng mực hoặc vi phạm.

Trước đó, tối 13/9, một tài khoản trên mạng xã hội đã phát trực tiếp cảnh người đàn ông xưng là bố bệnh nhân đến Bệnh viện Việt Đức và tố một nhân viên trong phòng chụp X-quang số 103 có hành vi động chạm vào vùng kín nữ bệnh nhân 16 tuổi . Chiều 15/9, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) có công văn gửi Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) yêu cầu làm rõ thông tin một nhân viên thực tập tại bệnh viện này bị tố sàm sỡ nữ bệnh nhân 16 tuổi.