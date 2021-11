Bí thư, Chủ tịch huyện Cô Tô bị tố cưỡng hiếp: Đúng, sai xử sao?

Đang khẩn trương xác minh làm rõ



Vụ việc ông Lê Hùng Sơn, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô (Quảng Ninh) bị công dân tố cưỡng hiếp nữ cán bộ huyện này, sau khi bị đình chỉ công tác, hiện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh đang tiến hành kiểm tra, xem xét đề nghị thi hành kỷ luật vì có biểu hiện tiêu cực, vi phạm phẩm chất, đạo đức, lối sống; vi phạm trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp; vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Đồng thời, các cơ quan chức năng bảo vệ pháp luật tỉnh Quảng Ninhh đang vào cuộc điều tra, xem xét nội dung đơn tố cáo về hành vi cưỡng hiếp và sẽ sớm có kết luận cụ thể.

Khách sạn được cho là nơi xảy ra sự việc.

Trao đổi với báo chí, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Đức Thành cho biết, cơ quan này đã vào cuộc kiểm tra vụ việc Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô Lê Hùng Sơn bị tố cưỡng hiếp nữ cán bộ cấp dưới.

“Quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước đều quy định rất rõ không có vùng cấm, trường hợp ngoại lệ trong xử lý vi phạm”, ông Thành nói.

Đại diện Huyện ủy Cô Tô cho biết, các cơ quan chức năng của huyện đang phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh điều tra, xác minh và sẽ có kết luận sớm nhất.

Quy trình điều tra thế nào, thời hạn bao lâu?

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, luật sư Giang Hồng Thanh, Trưởng văn phòng luật sư Giang Thanh cho biết, theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, việc tố cáo ông Lê Hùng Sơn có hành vi cưỡng hiếp thuộc loại tố giác tội phạm.

Cụ thể, điều 147 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định, trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được tố giác về tội phạm, Cơ quan điều tra phải kiểm tra, xác minh và ra một trong các quyết định như khởi tố vụ án hình sự; Không khởi tố vụ án hình sự; Tạm đình chỉ việc giải quyết. Thời hạn này có thể gia hạn nhưng không quá 2 lần, mỗi lần 2 tháng.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, theo thông tin từ cơ quan chức năng Quảng Ninh, việc công dân tố cáo lãnh đạo huyện Cô Tô cưỡng hiếp nhân viên là có thật, cơ quan này đang xem xét xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Luật sư Cường cho rằng, nếu hành vi quan hệ tình dục đã xảy ra, cơ quan điều tra có thể thu giữ được tinh trùng trong âm đạo của nạn nhân để tiến hành giám định ADN. Đồng thời, lấy lời khai của người bị hại, lời khai của người bị tố cáo, của người làm chứng, hình ảnh trích xuất từ camera giám sát và đặc biệt là giám định ADN từ mẫu tinh trùng thu giữ được từ cơ thể nạn nhân thì hoàn toàn có thể chứng minh được hành vi quan hệ tình dục xảy ra giữa hai bên hay không.

Theo luật sư Cường, những dấu vết để lại trên cơ thể nạn nhân: bầm tím, tụ máu, đặc biệt là các dấu vết trầy xước, bầm tụ ở âm đạo của nạn nhân sẽ chứng minh hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn. Do đó, kết quả giám định pháp y tình dục và biên bản xem xét dấu vết cơ thể nạn nhân và cơ thể người bị tố cáo sẽ làm rõ những chứng cứ này. Ngoài ra, nạn nhân bị hiếp dâm thường có tâm trạng hoảng loạn, sợ hãi. Những hình ảnh trích xuất camera thể hiện hành vi ép buộc, tâm trạng sợ hãi, hoảng loạn của nạn nhân có thể chứng minh về hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn.

“Vụ việc này diễn ra ngay trong khách sạn, thậm chí có thể có người chứng kiến, để lại dấu vết trên cơ thể nạn nhân và được tố cáo ngay nên việc chứng minh tội phạm sẽ không có nhiều khó khăn. Thông thường những hành vi quan hệ tình dục trái ýmuốn sẽ có hành động cao cấu, cắn xé, la hét, bỏ chạy, tâm trạng nạn nhân hoảng loạn sợ hãi. Trường hợp lợi dụng nạn nhân không thể tự vệ được do say rượu để thực hiện hành vi quan hệ tình dục thì đó cũng là hành vi hiếp dâm”, luật sư Cường cho biết.

Ông Lê Hùng Sơn thời điểm chưa bị đình chỉ công tác.

Tố cáo đúng sẽ ra sao, tố cáo sai sẽ thế nào?

Luật sư Giang Hồng Thanh cho rằng, nếu xác định ông Sơn có hành vi phạm tội như nội dung tố giác, Cơ quan điều tra sẽ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Sơn về tội Hiếp dâm, theo Điều 141 Bộ luật hình sự hoặc tội Cưỡng dâm, theo Điều 143 Bộ luật này.

Trường hợp không có sự việc như đơn tố giác, quan hệ có sự tự nguyện từ hai phía, Cơ quan điều tra sẽ ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự vì không có sự việc phạm tội hoặc hành vi quan hệ tình dục của ông Sơn với người tố giác không cấu thành tội phạm.

Theo luật sư Giang Hồng Thanh, hiếp dâm là việc một người dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân. Còn cưỡng dâm là việc một người dùng thủ đoạn khiến người lệ thuộc mình hoặc người đang ở trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu hoặc miễn cưỡng thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác.

Luật sư Thanh cũng cho biết, trường hợp Cơ quan điều tra kết luận việc tố giác là sai sự thật, khi đó người tố giác có thể bị xử lý hình sự về tội vu khống, nếu ông Sơn có yêu cầu Cơ quan điều tra xử lý.

Luật sư Đặng Văn Cường cho biết, trường hợp cơ quan điều tra có căn cứ cho thấy, ông Sơn đã sử dụng vũ lực để giao cấu trái ý muốn (quan hệ tình dục ) đối với nữ nhân viên hoặc lợi dụng tình trạng nữ nhân viên say rượu để thực hiện hành vi quan hệ tình dục thì người này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hiếp dâm theo quy định tại điều 141 bộ luật hình sự năm 2015 với chế tài là phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

Vấn đề này cơ quan điều tra sẽ làm rõ, nếu có căn cứ cho thấy hành vi có dấu hiệu tội phạm thì sẽ khởi tố vụ án, khi xác định rõ người đã thực hiện hành vi phạm tội thì sẽ khởi tố bị can. Với bị can là cán bộ, đảng viên mà vi phạm pháp luật hình sự thì có thể bị xử lý kỷ luật đảng, kỷ luật về mặt chính quyền trước khi khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can.

Ngoài việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, người phạm tội còn phải bồi thường thiệt hại theo yêu cầu của người bị hại bao gồm thiệt hại do sức khỏe, danh dự, nhân phẩm bị xâm phạm, chi phí bù đắp tổn thất tinh thần cho người bị hại, thu nhập thực tế bị thiệt hại… theo quy định của Bộ luật dân sự.

Cơ quan điều tra sẽ làm rõ sự việc, nếu có căn cứ cho thấy có hành vi hiếp dâm mà nạn nhân không rút đơn tố cáo sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và xử lý đối với cán bộ đã có hành vi vi phạm pháp luật.

“Cơ quan có thẩm quyền cần khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ để sớm có kết luận về vụ việc, nếu có vi phạm thì phải xử lý theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người bị hại. Bên cạnh đó cũng xem xét mức kỷ luật phù hợp đối với cán bộ vi phạm để đảm bảo sự trong sạch trong bộ máy nhà nước, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật”, luật sư Cường nêu ý kiến.

Sau khi ông Lê Hùng Sơn bị đình chỉ công tác, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cô Tô ông Đặng Quang Ngạn tạm thời điều hành công tác của Huyện ủy. Phó Chủ tịch UBND huyện Cô Tô Vũ Văn Hiển tạm thời điều hành hoạt động của UBND huyện Cô Tô.

>>> Mời độc giả xem thêm video Khởi tố nam thanh niên hiếp dâm bạn nhậu 13 tuổi: