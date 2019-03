Bị sếp dùng búa đập vào đầu, nữ phó giám đốc và trợ lý trọng thương

Ngày 31/3, Công an quận 1, TP HCM cho biết đã bắt khẩn cấp nghi can Nguyễn Văn Hải (46 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Theo điều tra bước đầu, khoảng 14 giờ ngày 28/3, ông Nguyễn Văn Hải (giám đốc Công ty Tuệ Minh Gia có trụ sở trên đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1) dùng búa đánh vào đầu ông N.T.T.P. (42 tuổi, phó giám đốc). Thấy vậy, bà P.T.P.T (trợ lý công ty) đến can ngăn cũng bị ông Hải dùng búa đánh vào đầu.

Nghe tiếng tri hô, bảo vệ công ty đến khống chế ông Hải bàn giao cho công an xử lý. Riêng ông P. và bà T. được người dân chở đến bệnh viện điều trị.

Tại cơ quan công an, bước đầu, ông Hải khai do nghi ngờ ông P. lấy thông tin danh sách khách hàng của công ty cung cấp cho công ty khác nên dùng búa tấn công ông này. Theo Công an quận 1, qua điều tra ban đầu xác định thương tích 2 nạn nhân là 12%.