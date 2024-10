Bị nhắc nhở nói nhỏ lại, nam thanh niên nổ súng ở Cao Bằng

Ngày 24/10, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, Công an TP Cao Bằng đã bắt giữ 5 đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng sử dụng vũ khí nóng tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng. Cụ thể, khoảng 23h30, ngày 22/10, tại khu vực trước cửa Khách sạn Lamaison thuộc tổ 4, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng xảy ra vụ cãi vã giữa một nhóm đối tượng gồm 5 người. Do đêm đã khuya mà các đối tượng cãi vã rất to, người dân ở khu vực gần đó đã nhắc nhở 5 người này nói nhỏ để không ảnh hưởng đến yên tĩnh chung thì bị các đối tượng chửi bới lại.

Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ súng.

Sau đó 1 đối tượng trong nhóm đã dùng súng ngắn bắn về hướng người dân rồi cả nhóm lên xe MAZDA CX5, màu trắng, BKS: 20A-295.51 bỏ chạy về hướng tỉnh Thái Nguyên. Nhận được tin báo của người dân, Công an TP Cao Bằng đã nhanh chóng triển khai lực lượng, có mặt tại hiện trường, truy bắt đối tượng. Đến khoảng 23h45 cùng ngày, Công an thành phố đã giữ được 1 đối tượng là Bùi Chí Thanh (SN: 1985; HKTT: xã Phúc Xuân, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên), là đối tượng đi cùng trong nhóm 5 đối tượng kể trên.

Đối tượng Bùi Chí Thanh.

Đến khoảng 14h00 ngày 23/10/2024, tổ công tác của Công an tỉnh Cao Bằng gồm Công an thành phố, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Bắc Kạn, Công an tỉnh Thái Nguyên vận động thành công các đối tượng còn lại ra đầu thú, trong đó có đối tượng nổ súng là Bùi Trung Kiên, (SN 11/3/1998, trú tại tổ dân phố Tân Lập, TT Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên).

Các đối tượng còn lại gồm Phạm Doanh Phương, SN 12/6/1999, trú tại xóm Trung Thành, xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Ân Văn Thiện, SN 1993, trú tại thôn Bình Ca, xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên; Dương Hồng Nghĩa, SN 07/9/1997, trú tại xóm Trung Thành, xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Cơ quan Công an thu giữ 01 khẩu súng ngắn và một số tang vật khác có liên quan.

Các đối tượng Thiện, Nghĩa, Kiên, Phương (từ trái qua)

Hiện nay Công an TP Cao Bằng đang tiếp tục điều tra vụ bị nhắc nhở nói nhỏ lại, nam thanh niên nổ súng theo quy định của pháp luật.