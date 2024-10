Hà Nội: Triệt phá đường dây ma túy giấu trong thức ăn chó

Trước đó, vào ngày 20/2/2024, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an Thành phố và lực lượng Hải quan thành phố Hà Nội phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động mua bán trái phép chất ma túy từ Cộng hòa Séc về Việt Nam và triển khai kế hoạch bắt giữ nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối tượng Bàn Nguyễn Quang An.

Đến khoảng 21h ngày 23/02/2024, tại khu vực ngõ 206 phố Thanh Bình, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội, Tổ công tác đã bắt giữ đối tượng Bàn Nguyễn Quang An (SN 2003; HKTT: Hà Lang, Chiêm Hoá, Tuyên Quang; chỗ ở: Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội), cùng 1 thùng hàng, bên trong phát hiện hơn 2,3 kg MDMA được trộn lẫn, đóng gói cùng các viên thức ăn dành cho chó mèo. Quang An khai nhận được thuê 10 triệu đồng để vận chuyển số ma túy trên tới cho Nguyễn Đình Hoàn (SN: 1996; HKTT: Thanh Quang, Nam Sách, Hải Dương; chỗ ở: Vạn Ninh, Gia Bình, Bắc Ninh). Ngay sau đó Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã bắt giữ Nguyễn Đình Hoàn.

Tại cơ quan Công an, Hoàn khai nhận có quen biết đối tượng có tên Trần Danh Thông (SN 1988, trú tại Đại Lai, Gia Bình, Bắc Ninh) và ngày 23/02/2024, được Thông thuê nhận một thùng hàng (bên trong có chứa ma túy) từ Hà Nội chuyển về, với số tiền công là 5 triệu đồng. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, cơ quan Công an đã bắt giữ Trần Danh Thông. Thông khai nhận, số ma túy trên được các đối tượng ở Châu Âu thuê vận chuyển và tiêu thụ tại Việt Nam.

Ma túy được giấu trong thức ăn chó, mèo.

Ngày 29/02/2024, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Bàn Nguyễn Quang An, Nguyễn Đình Hoàn, Trần Danh Thông về tội danh vận chuyển trái phép chất ma túy. Đến ngày 16/10/2024, Cơ quan CSĐT đã hoàn tất quá trình điều tra và Kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố 03 bị can Bàn Nguyễn Quang An, Nguyễn Đình Hoàn, Trần Danh Thông với tội danh Vận chuyển trái phép chất ma túy .