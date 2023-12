Cướp ở Trà Vinh: Trước khi tự ngã chết, nghi phạm nổ súng bắn chủ tiệm vàng

Sáng 1/12, Công an tỉnh Trà Vinh đã phát đi thông tin chi tiết vụ hai đối tượng dùng súng cướp tiệm vàng xảy ra chiều ngày 30/11 tại Khóm 3, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, Trà Vinh.



Nghi phạm Lại Thế Việt khi bị bắt.

Theo đó, khoảng 18h30 ngày 30/11/2023, cơ quan công an nhận được tin báo về việc có 2 đối tượng dùng súng để cướp tiệm vàng xảy ra tại Khóm 3, thị trấn Châu Thành, tài sản thiệt hại khoảng 6 lượng vàng.

Ngay khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã chỉ đạo triển khai lực lượng khẩn trương triển khai các biện pháp điều tra, nhanh chóng truy bắt đối tượng gây án.

Qua điều tra truy vết, phát hiện 2 đối tượng sau khi gây án đã chia ra 2 hướng để tẩu thoát: 1 đối tượng sử dụng xe mô tô (phương tiện dùng để gây án) tẩu thoát về hướng cầu Cổ Chiên và 1 đối tượng thuê xe ôm tẩu thoát về TPHCM.

Đối với đối tượng sử dụng xe mô tô tẩu thoát về hướng cầu Cổ Chiên khi đến khu vực xã Bình Phú, huyện Càng Long gặp lực lượng Công an chốt chặn nên đối tượng đã bỏ chạy và rút súng dự định bắn trả; do chạy với tốc độ cao, không làm chủ được tay lái, đối tượng đã tự ngã và chết tại chỗ. Đối tượng còn lại tẩu thoát đến địa phận tỉnh Tiền Giang thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Tại cơ quan công an, đối tượng Lại Thế Việt (sinh ngày 01/10/2002, xã Tam Hưng, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng) – nghi phạm còn lại trong vụ cướp trên khai nhận, vào ngày 21/11/2023, thông qua mạng xã hội đối tượng Lại Thế Việt kết bạn và có nói chuyện qua lại với Huỳnh Hải Quang (SN 1986, trú tại số 10C, Khóm 9, Phường 4, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh).

Trong một số lần trò chuyện, 2 đối tượng đã bàn bạc với nhau thực hiện hành vi cướp tài sản để lấy tiền tiêu sài.

Đến ngày 30/11/2023, Việt có mặt tại TP Trà Vinh và gặp Quang để bàn bạc kế hoạch thực hiện hành vi phạm tội, Quang đã đưa cho Việt 1 khẩu súng, Quang giữ 1 khẩu súng (loại súng rulo bắn đạn chì, chưa xác minh được nguồn gốc).

Khoảng 17h cùng ngày, Quang chở Việt trên chiếc xe máy tay ga, đi dọc các tuyến đường để tìm nơi cướp tài sản.

Hai đối tượng đến tiệm vàng M.T (thuộc Khóm 3, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành). Tại đây đối tượng Quang yêu cầu Việt canh đường cho mình đi vào để cướp và sẵn sàng bắn trả nếu bị chống cự.

Khi vào tiệm vàng, Quang nổ súng bắn vào người bà L.T.P ( chủ tiệm vàng) làm người này bị thương, sau đó đập vỡ cửa kính tiệm vàng và lấy đi số vàng trên trên.

Cảnh sát thu giữ 2 khẩu súng và 75 viên đạn chì

Sau khi cướp được tài sản, cả 2 đối tượng lên xe tẩu thoát, đi được một đoạn (hướng về huyện Trà Cú), Quang đưa cho Việt 5 triệu đồng để thuê xe về TPHCM còn Quang một mình điều khiển xe mô tô chạy về hướng cầu Cổ Chiên và tự ngã chết trên đường tẩu thoát.

Đối tượng Việt thuê xe mô tô (xe ôm) đi về TPHCM để lẫn trốn, khi đến địa bàn tỉnh Tiền Giang thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã tạm giữ hình sự đối tượng Lại Thế Việt và thực hiện thủ tục cho gia đình nhận lại thi thể đối tượng Huỳnh Hải Quang.

Vụ việc đang được tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý theo quy định.