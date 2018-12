Bí mật từ lời khai hung thủ sát hại người tình rồi đi đầu thú

Giết người xong đến cơ quan công an đầu thú



Ngày 9/12, đại diện Công an tỉnh Bình Dương cho biết, cơ quan này vẫn đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Quốc Hùng (50 tuổi, ngụ huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) để tiếp tục điều tra vụ án mạng xảy ra trước đó.

Theo đó, vào khoảng 15h ngày 5/12, Hùng mang theo con dao dính đầy máu đến trụ sở Công an huyện Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương) đầu thú về việc bản thân vừa ra tay sát hại người phụ nữ tên O. tại phòng trọ trên đường NB5, phường Mỹ Phước (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Đối tượng Nguyễn Quốc Hùng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an lập tức có mặt tại khu vực nhà trọ được cho là nơi đối tượng Hùng khai báo đã giết hại bà O.. Thời điểm này, do phòng trọ đang đóng cửa và khóa lại nên lực lượng công an đã phải phá khóa. Vào bên trong, lực lượng điều tra phát hiện thi thể một người phụ nữ đã tử vong trên sàn nhà.