Bị lừa rồi hoang báo gặp cướp ở An Giang: Tiền mất... tật cũng mang?

Ngày 7/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang, cho biết đã xác minh, điều tra làm rõ vụ bị lừa rồi hoang báo gặp cướp xảy trên địa bàn. Quá trình làm việc, tổ công tác đã nhanh chóng phát hiện ra nhiều dấu hiệu bất thường tại hiện trường.

Sau nhiều lần vận động, thuyết phục, N.T.K.D. (23 tuổi, ngụ xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang) khai đã lấy 11 triệu đồng của gia đình và cầm cố số vàng đeo trên người được 15 triệu đồng để đặt mua hàng qua mạng nhằm về bán lại kiếm lời nhưng không may bị lừa.