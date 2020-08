Bị dừng hoạt động phòng COVID-19, Karaoke Hoàng Gia vẫn cho 21 dân chơi… “bay lắc”

(Kiến Thức) - Trong ngày đầu tiên bị yêu cầu dừng hoạt động quán karaoke để phòng dịch, lực lượng công an đã phát hiện tại cơ sở karaoke Hoàng Gia, 21 khách có biểu hiện tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 2/8, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, vào khoảng 2h ngày 1/8, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Công an huyện Hải Hà kiểm tra đột xuất cơ sở karaoke Hoàng Gia (khu phố Ngô Quyền, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà) phát hiện 21 khách (14 nam, 7 nữ) sử dụng dịch vụ nghe nhạc công suất lớn và có biểu hiện tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.



Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 21 khách đang nghe nhạc tại 2 phòng hát số 8888 và 9999 có biểu hiện tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 1 túi nylon bên trong chứa tinh thể dạng hạt màu trắng, nghi là ma túy và một số vật dụng khác các đối tượng dùng để sử dụng ma túy.

Các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Hoàng Gia.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản kiểm tra, lập biên bản thu giữ, niêm phong đồ vật, tài liệu, lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở karaoke Hoàng Gia và đưa những người liên quan về trụ sở Công an huyện Hải Hà để đấu tranh làm rõ sự việc. Quá trình đấu tranh ban đầu xác định có dấu hiệu nghi vấn các đối tượng tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào hồi 00h30’ ngày 1/8, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội tiến hành kiểm tra đột xuất 2 cơ sở kinh doanh karaoke Diamond và karaoke Moza New đều có địa chỉ tại khu Thượng Trung, phường Ninh Dương, TP Móng Cái, phát hiện đang có khách sử dụng dịch vụ hát karaoke.

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã lập biên bản vi phạm hành chính để xử lý về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh tại nơi công cộng trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có Thông báo số 128/TB-UBND ngày 31/7/2020 về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Trong đó, yêu cầu các địa phương hạn chế tụ tập đông người tại nơi công cộng và dừng hoạt động tất cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường kể từ 0h ngày 1/8.

