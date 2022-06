Bị đánh ghen, 2 mẹ con gài ma túy vào vợ người tình để trả thù

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lò Thị Dương (42 tuổi) và Lò Thị Hồng (21 tuổi, con gái Dương) về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và Vu khống.

Theo điều tra, ngày 26/5, Công an phường Thanh Trường nhận được tin báo: Tại khu vực xã Thanh Luông, huyện Điện Biên xuất hiện 1 đối tượng nữ giới, trung tuổi, điều khiển xe máy màu trắng đen, chở theo lồng gà; đối tượng này thường xuyên di chuyển từ cầu sắt Mường Thanh vào khu vực xã Thanh Luông trong khung giờ từ 11h00 đến 11h30 hàng ngày và có nhiều biểu hiện mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Thanh Trường đã cử tổ công tác xuống trinh sát, nắm tình hình và phát hiện đối tượng có đặc điểm đúng như mô tả của người cung cấp tin báo. Qua theo dõi, khoảng 11h cùng ngày, đối tượng đang di chuyển theo hướng xã Thanh Luông, huyện Điện Biên về phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, đến khu vực hầm Đờ Cát tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra và phát hiện trong chiếc túi giả da màu đen đối tượng đang đeo trước bụng có 11 viên MTTH và 1 gói heroin.



Công an phường Thanh Trường phát hiện, thu giữ ma túy trong túi của Lường Thị Thanh. (Ảnh: Công an tỉnh Điện Biên)

Công an phường Thanh Trường đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và đưa đối tượng về cơ quan Công an để đấu tranh khai thác. Tại cơ quan Công an, đối tượng Lường Thị Thanh (SN 1975, trú tại: Bản Him Lam 2, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ) khai nhận: Quá trình giao gà tại khu vực xã Thanh Luông cho người phụ nữ có số điện thoại 0787.449.193, Thanh có nói chuyện điện thoại với chồng, lúc này người phụ nữ đứng bên tay trái, cách Thanh khoảng 1 cánh tay.

Do tay phải cầm gà, tay trái mở túi lấy điện thoại, chiếc túi đeo trước bụng bị vướng nên Thanh đã gạt chiếc túi sang bên sườn trái. Sau khi nghe điện thoại và giao dịch bán gà xong, người phụ nữ trên trả Thanh 600.000đ; Thanh cất điện thoại và tiền vào chiếc túi da đeo trước bụng rồi điều khiển xe đi TP Điện Biên Phủ. Khi đến khu vực ngã ba hầm Đờ-cát, Thanh bị tổ công tác Công an phường Thanh Trường yêu cầu dừng xe để kiểm tra thì phát hiện gói ma tuý trong túi của Thanh.

Lường Thị Thanh tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an tỉnh Điện Biên)

Xác định vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, lãnh đạo Cơ quan CSĐT đã huy động tối đa lực lượng tập trung rà soát địa bàn, rà soát Camera tại các vị trí dẫn tới điểm mà Thanh đã bán gà, gạo cho người phụ nữ trên và xác minh về nhân thân, lai lịch của Lường Thị Thanh. Nhận định về động cơ, mục đích phạm tội của Thanh không có; nhân thân, lại lịch cũng không có dấu hiệu đáng nghi vấn.

Trinh sát tiếp tục vào cuộc, triển khai các mũi để xác minh mối quan hệ các thành viên trong gia đình Lường Thị Thanh. Quá trình xác minh, phát hiện chồng của Lường Thị Thanh là Lường Văn Hặc có mối quan hệ bất chính với một phụ nữ, và người phụ nữ này đã từng bị Thanh đánh ghen. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đặt ra nghi vấn về việc người phụ nữ này rất có thể có động cơ vu oan cho Lường Thị Thanh, và đây cũng có thể là đầu mối chính của vụ việc trên.

Lập tức, cơ quan công an đã tiến hành triệu tập người phụ nữ này lên để làm việc. Tại cơ quan công an, người phụ nữ có quan hệ bất chính với chồng Lường Thị Thanh được xác định là Lò Thị Dương (SN 1980, trú tại: Bản Nà Lốm, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên).

Dương khai nhận, sau khi có quan hệ bất chính với Lường Văn Hặc, vào tháng 1/2021, thị bị Lường Thị Thanh phát hiện và đánh ghen tại nhà nghỉ Hồng Cúm, ở tổ dân phố 1, xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ, sau đó Thanh tung clip đánh ghen lên Facebook và vụ việc đã được Công an thành phố xử lý theo quy định.

Lò Thị Hồng và Lò Thị Dương. (Ảnh: Công an tỉnh Điện Biên)

Tiếp tục đấu tranh, Cơ quan CSĐT Công an TP Điện Biên Phủ xác định, số điện thoại đã báo tin cho Công an phường Thanh Trường về việc Lường Thị Thanh vận chuyển ma tuý vào ngày 26/5 cũng chính là số mà Lò Thị Dương dùng để liên lạc với Lường Văn Hặc. Cơ quan điều tra có thêm chứng cứ để khẳng định Lò Thị Dương chính là người có liên quan trực tiếp đến vụ việc.

Để lên kế hoạch trả thù, Dương gọi con gái là Lò Thị Hồng (SN 2001) hiện đang là sinh viên trường Đại học Tây Bắc học tại Sơn La về giúp mình. Dương đi mua ma túy và lấy sim rác để Hồng gọi điện đặt gà của chị Thanh. Sau đó, Hồng chỉ dẫn chị Thanh ship gà đến nơi vắng vẻ, rồi tìm sơ hở để bỏ ma tuý vào người chị Thanh, sau đó báo tin cho cơ quan công an để bắt Thanh đi tù.

Hiện, vụ 2 mẹ con gài ma túy vào vợ người tình để trả thù ở Điện Biên đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.