Bị công an tóm gọn khi định bỏ trốn với 2 bánh heroin trong xe ô tô

Công an tỉnh Nghệ An vừa biểu dương, thưởng “nóng” các CBCS trạm CSGT Diễn Châu, thuộc Phòng CSGT Công an Nghệ An do có thành tích bắt giữ hai đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 2 bánh heroin, 1kg ma túy dạng đá.

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 9-7, tổ công tác Trạm CSGT Diễn Châu đang làm nhiệm vụ tuần tra tại Quốc lộ 1A trên địa bàn xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, Nghệ An thì nhận được tin trinh sát về chiếc xe ô tô mang BKS 29A-515... di chuyển theo hướng Vinh - Hà Nội có dấu hiệu nghi vấn.

Hai đối tượng Nguyễn Phú Nghiên và Nguyễn Doãn Huấn. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, phát hiện trên xe có 2 bánh heroin và 1kg ma túy dạng đá.



Khi đang kiểm tra, các đối tượng đã tìm cách bỏ trốn, nhưng bị tổ công tác khống chế, di lý về trụ sở.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận là Nguyễn Phú Nghiên (SN 1968) trú tại phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội và Nguyễn Doãn Huấn (SN 1969) trú tại xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương, Nghệ An.

Chiếc xe các đối tượng sử dụng để vận chuyển ma túy. Đáng chú ý, theo thông tin từ CAP Xuân Tảo, Nguyễn Phú Nghiên là đối tượng đã có 3 tiền án về tội mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy, mới ra tù về địa phương được 1 năm.



Hiện, các đối tượng và tang vật đã được bàn giao cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An để điều tra làm rõ.