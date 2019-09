Bị cách mọi chức vụ, tương lai nào đợi GĐ Công an Đồng Nai Huỳnh Tiến Mạnh?

Mới đây, n gày 10/9/2019, tại Hà Nội, Ban Bí thư họp xem xét, thi hành kỷ luật đối với đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Ban Bí thư kết luận: Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng của Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2015 - 2020, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng và các quy định của Bộ Công an về công tác điều tra hình sự; để nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh vi phạm kỷ luật và pháp luật; vi phạm trong công tác cán bộ.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật ông Huỳnh Tiến Mạnh bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính đối với Giám đốc CA tỉnh Đồng Nai Huỳnh Tiến Mạnh tương ứng với kỷ luật đảng.

Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai Huỳnh Tiến Mạnh (Ảnh: Báo Đồng Nai).