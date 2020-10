Bệnh viện Đa khoa Cà Mau lý giải mua máy CT 30 tỷ

Liên quan Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau mua máy chụp CT giá 30,6 tỷ đồng, chiều ngày 12/10, Bệnh viện đã có thông cáo báo chí, thông tin chi tiết về dự án mua sắm hệ thống chụp cắt lớp vi tính 128 lát cắt trên.



Theo đó, thông tin về quy trình thực hiện dự án, bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cho biết, sau khi có chủ trương của UBND tỉnh (Thông báo số 55/TB-VP, ngày 18/1/2018), Hội đồng KHKT của Bệnh viện đã nghiên cứu và đề xuất đầu tư hệ thống chụp cắt lớp vi tính hai mức năng lượng (DE CT), 128 lát cắt, trình Sở Y tế xem xét và sở đã trình Bộ Y tế.

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế đã thẩm định cấu hình, tính năng kỹ thuật bằng văn bản số 6254 và Biên bản số 155 ngày 7/9/2018, trong đó có góp ý giá của hệ thống DE CT 128 lát cắt cấu hình cơ bản khoảng từ 26 – 28 tỷ đồng.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau.

Trên cơ sở này, Bệnh viện thực hiện báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và đã được HĐND tỉnh phê duyệt tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 và UBND tỉnh cho phép triển khai thực hiện tại Quyết định số 1214.

Bệnh viện ký hợp đồng với Viện Công nghệ và công trình sức khỏe thực hiện tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án và trình Sở Kế hoạch đầu tư thẩm định. Đến ngày 30/10/2019, UBND tỉnh ra Quyết định số 1818, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi. Ngày 10/1/2020 UBND tỉnh ra quyết định số 62, về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Ngày 22/4/2020, Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Cà Mau ra quyết định số 103, phê duyệt dự toán của dự án.

Về công tác đấu thầu và các bước sau đấu thầu, Bệnh viện ĐK cà Mau cho biết, đơn vị thực hiện đấu thầu qua mạng theo KHLCNT đã được phê duyệt. Bảo đảm công khai, minh bạch, giá cạnh tranh và đúng theo qui định của Luật Đấu thầu và các văn bản liên quan.

Nói về thông tin báo chí phản ánh công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Hợp Phú có ngành nghề kinh doanh không phù hợp, Bệnh viện Cà Mau cho biết đã kiểm tra hồ sơ năng lực và cổng thông tin điện tử, công ty Hợp Phú có ngành kinh doanh bán buôn máy móc, dụng cụ y tế, lắp đặt máy móc thiết bị y tế... phù hợp để thực hiện gói thầu.

Về thông tin công ty cổ phần xây dựng Hoàng Mai là công ty hoạt động xây dựng dân dụng nhưng lại thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, bệnh viện đã xem xét hồ sơ năng lực của công ty trên trước khi ký kết hợp đồng thuê tư vấn, nhận thấy công ty này có đầy đủ pháp nhân để hoạt động tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu. Cụ thể, nội dung đăng ký là “tư vấn quản lý dự án, lâp HSMT, đánh giá kết quả hồ sơ dự thầu các công trình xây dựng và mua sắm thiết bị”.

Nói về việc thông tin cho rằng giá hệ thống CT hai mức năng lượng 128 lát cắt của Bệnh viện ĐK Cà Mau vừa trúng thầu có giá cao, bệnh viện cho biết, giá thiết bị bệnh viện thuê công ty tư vấn độc lập để xác định giá trị của hệ thống, tham khảo ý kiến của các chuyên gia Bộ Y tế cũng như khảo sát giá trúng thầu trong vòng 12 tháng của các hệ thống tương tự tại các tỉnh lân cận.

Theo quan điểm của bệnh viện, khi so sánh giá mua vào của các hệ thống thiết bị y tế cao cấp phải là cùng công ty sản xuất, cùng model máy, cùng năm sản xuất, các tính năng kỹ thuật và công nghệ phải giống nhau, các phần mềm đi kèm phải bằng nhau, cũng như số năm bảo hành và các chế độ hậu mãi phải tương tự.

Sẽ không công bằng và dễ gây ngộ nhận dư luận khi chỉ dựa đơn thuần vào mức giá mua để đánh giá máy CT của đơn vị này là đắt hay rẻ hơn của đơn vị khác.

Cấu hình được đánh giá trúng thầu của Bệnh viện là máy chụp cắt lớp vi tính 128 lát cắt 2 mức năng lượng, phụ kiện đầy đủ, bao gồm các gói phần mềm xử lý hình ảnh cho tất cả kỹ thuật chụp cao cấp (full option), bảo hành 4 năm và 1 bộ lưu điện dự phòng UPS online 160 KVA cho gantry máy.

Trao đổi với PV Kiến Thức, đại biểu Phạm Văn Hòa, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV cho rằng, việc mua bán thiết bị y tế hệ thống chụp cắt lớp vi tính 128 lát cắt của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau với giá 30,6 tỷ nếu có ý kiến nghi ngờ, thanh tra cần vào cuộc để làm rõ thực tế giá thiết bị đó ra sao.

“Hiện nay giá máy móc, thiết bị y tế có rất nhiều loại. Người bán giá này, người bán giá khác, hàng hóa của nước này, nước kia. Hàng hóa xuất xứ từ mỗi một quốc gia thì giá cả lại khác nhau. Do đó, dư luận đặt ra như vậy thì cần phải làm rõ. Các cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau cũng cần trả lời công luận làm sao cho phù hợp. Bởi dư luận đang nghi ngờ mua thiết bị giá cao như vậy có lợi ích nhóm. Phải giải thích làm rõ lý do mua giá đó, hệ thống chụp cắt lớp vi tính 128 lát cắt gồm những hạng mục gì, của nước nào. Làm rõ thì sẽ trấn an dư luận, tránh đàm tiếu không hay về thiết bị y tế điều trị cho các bệnh nhân” - Đại biểu Phạm Văn Hòa nêu ý kiến.

