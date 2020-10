Bệnh viện ĐK Cà Mau mua máy CT 30 tỷ: Đắt có “xắt ra miếng”?

Thông tin vụ việc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau mua máy chụp CT giá 30,6 tỷ đồng, nhưng nơi khác mua máy cùng loại này chỉ có giá hơn 15 tỷ đồng khiến dư luận đặt câu hỏi: Liệu “đắt có xắt ra miếng?



Trao đổi với PV Kiến Thức, đại biểu Phạm Văn Hòa, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV cho rằng, việc mua bán thiết bị y tế hệ thống chụp cắt lớp vi tính 128 lát cắt của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau với giá 30,6 tỷ nếu có ý kiến nghi ngờ, thanh tra cần vào cuộc để làm rõ thực tế giá thiết bị đó ra sao.

“Hiện nay giá máy móc, thiết bị y tế có rất nhiều loại. Người bán giá này, người bán giá khác, hàng hóa của nước này, nước kia. Hàng hóa xuất xứ từ mỗi một quốc gia thì giá cả lại khác nhau. Do đó, dư luận đặt ra như vậy thì cần phải làm rõ. Các cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau cũng cần trả lời công luận làm sao cho phù hợp. Bởi dư luận đang nghi ngờ mua thiết bị giá cao như vậy có lợi ích nhóm. Phải giải thích làm rõ lý do mua giá đó, hệ thống chụp cắt lớp vi tính 128 lát cắt gồm những hạng mục gì, của nước nào. Làm rõ thì sẽ trấn an dư luận, tránh đàm tiếu không hay về thiết bị y tế điều trị cho các bệnh nhân” - Đại biểu Phạm Văn Hòa nêu ý kiến.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau.

Đại biểu Hòa cho rằng, cần phải làm rõ. Đặc biệt Sở Y tế Cà Mau và chủ đầu tư là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cần lên tiếng trả lời với công luận về vấn đề này cho rõ. Tại sao Cà Mau mua hơn 30 chục tỷ mà nơi khác chỉ 15 tỷ đồng. Nếu có lợi ích nhóm hay nâng giá thiết bị y tế, các cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau cũng phải xử lý nghiêm minh.

Trước đó, sáng 8/10, trao đổi với PV Kiến Thức, ông Nguyễn Đức Thánh, Chánh văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, UBND tỉnh đã giao Bệnh viện Đa khoa Cà Mau khẩn trương rà soát, làm rõ thông tin Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau mua máy chụp CT giá 30,6 tỷ đồng.

Cụ thể, ngày 6/10, ông Lê Minh Hiền, Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, ký văn bản truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh này đến Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau về việc khẩn trương rà soát gói thầu cung cấp, lắp đặt hệ thống chụp cắt lớp vi tính 128 lát cắt tại bệnh viện này.

Nội dung văn bản nêu rõ, ngày 5/10/2020 trên phương tiện truyền thông có phản ánh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau lựa chọn nhà thầu gói thầu số 8 (cung cấp, lắp đặt hệ thống chụp cắt lớp vi tính 128 lát cắt) có giá trúng thầu là 30,6 tỷ đồng.

Theo đó, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau (chủ đầu tư) khẩn trương rà soát, báo cáo cụ thể trình tự, thủ tục thực hiện dự án, gói thầu nêu trên (đề nghị liệt kê theo thứ tự thời gian, nêu tên các nhà thầu trúng thầu). Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 8/10/2020.

Theo tìm hiểu của PV, ngày 3/8/2020, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau đã ký quyết định 638 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 8 "Cung cấp, lắp đặt hệ thống chụp cắt lớp vi tính 128 lát cắt thuộc dự án đầu tư hệ thống chụp cắt lớp vi tính cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau.

Theo đó, đơn vị trúng thầu là Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ Hợp Phú (địa chỉ quận Đống Đa, Hà Nội) với giá trúng thầu 30,6 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng 180 ngày.

Quyết định cho thấy, việc lựa chọn Công ty Hợp Phú trúng thầu là do Bệnh viện Đa khoa Cà Mau căn cứ vào tờ trình 288 ngày 28/7/2020 của Công ty CP Tư vấn đầu tư Nam Sài Gòn về việc đối chiếu tài liệu E-HSDT, thương thảo hợp đồng, thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và báo cáo thẩm định số 32/CT-HM ngày 3/8/2020 của Công ty CP Xây dựng Hoàng Mai về việc báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 8: cung cấp, lắp đặt hệ thống chụp cắt lớp vi tính 128 lát cắt thuộc dự án đầu tư hệ thống chụp cắt lớp vi tính cho Bệnh viện Đa khoa Cà Mau.

Trước đó, ngày 27/7/2020, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau đã đàm phán giá với Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ Hợp Phú. Tuy nhiên, mới đây, thông tin báo chí cho biết, một bệnh viện đa khoa ở TP.HCM cũng đã mua với giá chỉ 15,3 tỷ đồng (giá dự thầu cũng chỉ trên 22 tỷ đồng), thấp hơn nhiều so với giá mua lên đến 30,6 tỷ đồng của Bệnh viện Đa khoa Cà Mau.

Tra cứu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy, Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ Hợp Phú có địa chỉ tại 48 phố Bích Câu, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội. Doanh nghiệp này được thành lập vào ngày 25/6/2013, người đại diện theo pháp luật hiện nay là ông Đỗ Mạnh, sinh năm 1983. Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính là bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.

Trong khi đó, tại địa chỉ website http://hopphu.vn/ còn giới thiệu, Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ Hợp Phú là đối tác công nghệ và Tổng thầu cơ điện uy tín với kinh nghiệm triển khai nhiều dự án công nghệ phức tạp, thi công nhiều công trình trọng điểm quốc gia, các tòa nhà văn phòng, khu phức hợp cao cấp, các khách sạn sang trọng trải dài trên cả nước.

