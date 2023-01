Bến xe, sân bay nhộn nhịp khách về quê đón tết

Số liệu cập nhật từ Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất, ngày 17-1 (nhằm ngày 26 tháng Chạp) có khoảng 125.150 khách đi/đến. Trong đó, khách quốc nội đạt hơn 83.150 lượt. Đại diện cảng thông tin bình quân mỗi ngày cận tết cảng khai thác gần 900 chuyến bay.



Không để ai lỡ chuyến bay cuối năm

Nhu cầu đi lại bằng đường hàng không những ngày cuối năm vẫn tiếp tục tăng cao, dù giá vé trên nhiều chặng bay nội địa vẫn neo ở mức cao, thậm chí nhiều chặng bay chỉ còn vé bay đêm. Cụ thể, các chặng bay từ TP.HCM đi Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Nội, Nghệ An, Quảng Bình vẫn nằm mức 3,5-5 triệu đồng/vé.

Những ngày trước lượng khách có đông nhưng nay đã vắng hơn. Hiện nay chúng tôi vận hành khoảng 180 chuyến/ngày. Thông thường chặng từ Đồng Nai về TP.HCM dự kiến sẽ đông hơn, tầm mùng 8 tết. Ông Nguyễn Chiến Thắng, Giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong (đơn vị quản lý phà Cát Lái).

Những ngày qua, theo ghi nhận của PV, một số chuyến bay nội địa bị delay (chậm khởi hành). Khách đi Chu Lai, Quảng Ngãi than phiền chuyến bay bị delay hơn tiếng do sân bay này sương mù dày đặc, không thể hạ cánh. Ngoài ra, một số chuyến bay đi Quảng Bình cũng bị delay gần 2 tiếng.



Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Giám đốc Cảng HKQT Tân Sơn Nhất Đặng Ngọc Cương đánh giá nhu cầu khách đi lại vẫn tiếp tục tăng cao trong những ngày giáp tết, các hãng tiếp tục bơm đợt thứ tư, theo đó cảng huy động 100% nhân viên để phục vụ những vị khách cuối cùng về đoàn tụ gia đình, không để ai lỡ chuyến bay cuối năm.

Ông Cương nhìn nhận với lượng khách đi lại đông đúc, cảng cùng các hãng hàng không, đơn vị phục vụ mặt đất… sớm có phương án phục vụ đã hạn chế tình trạng ùn tắc bên ngoài nhà ga và khu vực làm thủ tục, soi chiếu an ninh, tuy nhiên do hạ tầng khu vực cách ly nhiều năm nay vẫn không thay đổi nên khách ở khu vực này luôn tấp nập.

Bến xe vẫn đáp ứng đủ vé

Ông Tạ Chương Chín, Phó Giám đốc Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh), cho biết lượng khách đến bến xe ngày 17-1 tương đương hôm trước. Hiện nay bến xe chưa cần tăng cường xe. Theo ông Chín, dự báo ngày 27 tháng Chạp (tức 18-1) bến sẽ tăng khoảng 100 xe so với ngày 17-1.

Tương tự, đại diện Bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức) cho biết lượng khách xuất bến từ bến xe mới đã giảm so với những ngày trước với 6.500 khách và 250 xe. Ước tính ngày 18-1 bến xe sẽ đón khoảng 8.000 hành khách về quê ăn tết.

Những ngày cận tết, lượng khách dồn về sân bay Tân Sơn Nhất càng đông đúc. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Ông Đào Viết Ánh, Tổng giám đốc Công ty CP Xe khách Phương Trang, cho biết đến nay lượng khách sử dụng xe trung chuyển về Bến xe Miền Đông mới đã tăng cao. Theo đó, Phương Trang đã tăng số lượng xe và tiếp viên, tài xế thêm 50% để phục vụ hành khách trong dịp tết.



Đại diện Bến xe Miền Tây cũng cho biết lượng khách đến bến ngày 17-1 cao hơn so với những ngày trước. Tuy nhiên, những ngày tới lượng khách có thể đạt đỉnh với hơn 49.000 khách/ngày. “Hôm nay lượng khách xuất bến đạt gần 32.000 khách/ngày, với 1.335 xe, tăng hơn 127% so với ngày thường. So với năm 2022, lượng khách tăng 159%” - vị đại diện nói.

Ga Sài Gòn: Cao điểm có 18-19 chuyến tàu

Tại ga Sài Gòn, ông Nguyễn Ánh Luyện, Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn, cho biết những ngày cao điểm có 18-19 chuyến tàu xuất phát tại ga Sài Gòn đi các khu vực miền Trung và miền Bắc, mỗi chuyến phục vụ bình quân 550 chỗ.

Theo đó, ông Luyện đưa ra lời khuyên đối với hành khách: Tình hình giao thông dịp giáp tết như hiện nay rất đông, để tránh tình trạng kẹt xe, người dân phải lên kế hoạch ra ga sớm, ít nhất là trước 30 phút so với giờ tàu chạy.

“Hành khách có mặt tại ga trước từ 30 phút trở lên và lên đúng chuyến tàu, số toa, số chỗ được in trên vé. Hành khách đi tàu mang theo hành lý nhỏ gọn, mỗi vé hành khách mang không quá 20 kg và tự trông coi, bảo quản hành lý” - ông Luyện lưu ý.

Cũng theo ông Luyện, ngành đường sắt sẽ kiểm soát thẻ lên tàu trùng khớp với giấy tờ tùy thân tại cửa vào ga và ngay cả trên tàu. Nên người dân không nên mua vé từ những người mạo nhận nhân viên đường sắt.

“Các nhân viên sẽ tổ chức kiểm soát vé tàu và giấy tờ tùy thân của hành khách tại cửa vào ga và cửa toa tàu. Hành khách có thông tin cá nhân trùng khớp với thông tin trên vé tàu mới được vào ga đi tàu. Không những vậy, sau khi lên tàu, các nhân viên đường sắt vẫn tiếp tục soát vé” - ông Luyện nhấn mạnh.•

Chưa có tình trạng máy bay chờ trên không Ngày 17-1, đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia do ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách, đã đi kiểm tra, làm việc với sân bay Tân Sơn Nhất và các hãng hàng không về tình hình phục vụ tết. Trao đổi với đoàn công tác, ông Hồ Minh Tấn, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, nói: “Rút kinh nghiệm đợt phục vụ hè nên ngành hàng không đã có sự chuẩn bị tốt, điều hành linh hoạt. Nhờ đó trong đợt phục vụ tết năm nay chưa có tình trạng bay chờ trên không”. Đại diện Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cho biết sân bay đang trong đợt cao điểm phục vụ tết. Cảng đã nâng tổng số slot (chuyến bay đi và đến) trong 1 giờ lên 46 chuyến ở khung 7 giờ - 8 giờ 55. Các khung giờ khác khoảng 44 chuyến/giờ. “Tôi đề nghị các hãng thực hiện nghiêm kế hoạch, tránh hủy chuyến; tăng tỉ lệ đúng giờ, nhất là các khung cao điểm…” - ông Nguyễn Nam Tiến, Phó Giám đốc Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, nói. Nói về tình trạng giao thông, Thượng tá Nguyễn Trọng Sơn, Phó Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM, cũng đề nghị Cục Hàng không hiệu chỉnh lại các chuyến bay, tránh dồn vào khung giờ cao điểm để tránh ùn tắc. Ngoài ra, Thượng tá Sơn đề xuất cần nghiên cứu tạo bãi xe cho xe ôm công nghệ hoạt động để tránh tình trạng lộn xộn trước cổng sân bay. Phát biểu kết luận, ông Khuất Việt Hùng đánh giá ngành hàng không đã có nhiều nỗ lực trong phối hợp điều chỉnh slot bay. “Trước đây các chuyến nội địa chủ yếu ở khung 5-22 giờ thì nay đã tăng 24/24 giờ. Qua đó đã hình thành nên thói quen mới cho hành khách, thêm sự lựa chọn và giảm áp lực vào giờ cao điểm, vì vậy việc phân bổ slot phù hợp là rất quan trọng” - ông Hùng phân tích.